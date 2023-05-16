Компьютерная игра против российской цензуры о событиях в Украине

Видеоигры охватывают широкие целевые группы

Игры, обходящие государственную цензуру, - явление редкое, но не новое. В 2020 году неправительственная организация "Репортеры без границ", выступающая за свободу прессы во всем мире, создала "Библиотеку без цензуры" в компьютерной игре Minecraft. Различные комнаты посвящены одной из стран, включая Россию, Вьетнам и Саудовскую Аравию, и содержат журналистские тексты на английском и национальном языках, посвященные цензуре и авторитарной политике. "Единственный способ борьбы с цензурой - делиться и распространять то, что подверглось цензуре", - сказала тогда о проекте российская журналистка Юлия Березовская. Эта фраза актуальна и сегодня.

"Библиотека без цензуры" в компьютерной игре Minecraft позволяет прочитать тексты, запрещенные различными автократическимии режимами. Фото: ROG

Антеро Мукка не говорит, как часто карта с новостями и информацией, подвергнутой цензуре в России, скачивалась и воспроизводилась до сих пор. Но, вероятно, она привлекла довольно много внимания в России и ею поделились в Telegram-каналах.

Цензуру можно обойти с помощью различных каналов

Возможно, в будущем мы увидим больше игр, используемых для обхода государственной цензуры. Однако Антеро Мукка подчеркивает, что игры - это лишь один из каналов распространения информации. В цифровом мире, говорит он, существует множество способов обойти цензуру и донести важную информацию.

Например, чтобы обойти блокировку сайтов, люди могут выходить в Интернет через VPN ("виртуальную частную сеть"). VPN-доступ скрывает местоположение пользователей Интернета, что дает возможность по-прежнему посещать заблокированные сайты в России.

Некоторые геймеры критикуют высокомерие западных государств на популярном среди интернет-пользователей онлайн-форуме Reddit. Каждый волен информировать себя сам и не нуждается в помощи Запада, считают они. Антеро Мукка видит ситуацию по-другому. "Каждая новая утечка информации в закрытом мире цензуры важна", - говорит он. "В России много умных людей, которые прекрасно понимают, что происходит. Мы не хотим быть высокомерными или чему-то их учить. Мы просто хотим дать им возможность получать информацию и держать каналы открытыми", - подчеркивает главный редактор Helsingin Sanomat.