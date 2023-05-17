Украина осудила Грузию за возобновление полетов в Россию

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия принимает у себя российские авиалинии и отправляет свои [самолеты] в Москву", - заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях.

"При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка обрадуется такому результату", - добавил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию.

Российская авиакомпания планирует начать полеты в Тбилиси 19 мая. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 20 мая начнет полеты в Москву.

Европейский Союз также сожалеет о решении властей Грузии возобновить авиационное сообщение с Россией. Об этом заявил во вторник, 16 мая, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

"Из-за незаконной войны России против Украины страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России, полеты в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - добавил Стано.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили резко отреагировала на отмену запрета и назвала это провокацией и попыткой Кремля расширить свое влияние в Грузии.

Возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока Россия ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию, считает Зурабишвили.