Фото ⟩ Volvo попала в серьезную аварию; из машины даже вылетел двигатель

Как сообщает литовское СМИ 15min, авария произошла в понедельник, 15 мая, около 16:20.

По первоначальной информации, полученной от сотрудников правоохранительных органов, водитель Volvo выбрал неправильную скорость, в результате чего потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и совершил переворот в воздухе.

Фото: Lietuvas policija

В момент аварии в машине находились трое пассажиров - двое мужчин 2002 года рождения и еще один 2003 года рождения. Все трое были госпитализированы. Полиция все еще устанавливает, кто из них находился за рулем.

Аналогичный случай произошел пару месяцев назад и в Латвии. В результате аварии на трассе Краслава - Дагда двигатель автомобиля BMW вылетел из кузова. Также при ударе у машины выбило коробку передач. И двигатель, и коробка передач были выброшены в кювет на несколько метров от разбитой машины.