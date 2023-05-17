Видео ⟩ Мужчина, освобожденный из тюрьмы, нападает на женщин в Талси

Один из этой компании говорит, что мужчина нормальный и что это чушь, что он угрожает женщинам.

"Он мой друг детства, он мягкий, порядочный. Он не опасен, он нормальный", - сказал приятель этого человека, признавшись, что тот сидел в тюрьме.

Чтобы узнать больше о непредсказуемом мужчине, передача отправилась к его матери, которая рассказала, что делает все, что в ее силах, чтобы ее сын принимал лекарства, назначенные врачом. Женщина признается, что не может справиться с сыном и однажды даже вызвала полицию и медиков, но в итоге вызов определили как ложный.

Мать этого мужчины говорит, что ее сын не делает ничего особенного, но он с детства психически болен, а когда выпивает алкоголь, то хочет поговорить.

Окружающие рассказывают, что мужчину часто видели с острыми предметами, он не раз держал в руках нож.

Это подтверждают и соседи, которым поступали угрозы. Мужчина очень беспокойный и ищет контакта с незнакомыми людьми. Его мать также признает это. По ее словам, иногда безопаснее отойти в сторону.

Мать мужчины ничего не знает об употреблении наркотиков и обещает присматривать за сыном, насколько может. По крайней мере одно заявление было подано в полицию.

Анонимный информатор надеется, что мужчина перестанет к ней приставать, а также выражает благодарность муниципальной полиции, которая в последнее время чаще патрулирует проблемную зону.

В случаях угроз или очевидных домогательств следует немедленно уведомить полицию.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)