Видео ⟩ Мужчина, освобожденный из тюрьмы, нападает на женщин в Талси

Женщина из Талси анонимно сообщила в передачу о домогательствах и предупредила других жителей города о мужчине, который бродит в районе автовокзала, угрожая и нападая на прохожих, сообщает Degpunktā.
В самом центре города, возле супермаркета Rimi, собираются бездомные и наркоманы, которые с наступлением теплой погоды заняли близлежащие скамейки. Один из мужчин, которого местные жители считают наркоманом, пользуется особенно дурной репутацией, регулярно пугая женщин.
Одна женщина даже ушла с работы, потому что боится работать допоздна, торгуя на улице. Она отказалась говорить на камеру. Другая женщина оказалась более разговорчивой.
Она рассказала, что на прошлой неделе на автобусной станции Талси сидел мужчина, который хватал женщин за руки, кричал и угрожал им.
По тому, что говорят местные жители, можно понять, что к опасному человеку никто даже не приближается. Но его жертвой совершенно случайно может стать любой прохожий.
Женщина рассказала, что мужчина оскорбил проходящую девушку, а также называл девушек разными бранными словами. Мужчина находит своих жертв случайно. А затем регулярно подходит к ним и угрожает.
На скамейках команда передачи встречает местных "отдыхающих", которые лакомятся колбасой и наслаждаются напитками ранним утром. Они знают обидчика и описывают его как хорошего человека, несмотря на то, что он побывал в тюрьме и гордится такой записью в своем "резюме".
Один из этой компании говорит, что мужчина нормальный и что это чушь, что он угрожает женщинам.
"Он мой друг детства, он мягкий, порядочный. Он не опасен, он нормальный", - сказал приятель этого человека, признавшись, что тот сидел в тюрьме.
Чтобы узнать больше о непредсказуемом мужчине, передача отправилась к его матери, которая рассказала, что делает все, что в ее силах, чтобы ее сын принимал лекарства, назначенные врачом. Женщина признается, что не может справиться с сыном и однажды даже вызвала полицию и медиков, но в итоге вызов определили как ложный.
Мать этого мужчины говорит, что ее сын не делает ничего особенного, но он с детства психически болен, а когда выпивает алкоголь, то хочет поговорить.
Окружающие рассказывают, что мужчину часто видели с острыми предметами, он не раз держал в руках нож.
Это подтверждают и соседи, которым поступали угрозы. Мужчина очень беспокойный и ищет контакта с незнакомыми людьми. Его мать также признает это. По ее словам, иногда безопаснее отойти в сторону.
Мать мужчины ничего не знает об употреблении наркотиков и обещает присматривать за сыном, насколько может. По крайней мере одно заявление было подано в полицию.
Анонимный информатор надеется, что мужчина перестанет к ней приставать, а также выражает благодарность муниципальной полиции, которая в последнее время чаще патрулирует проблемную зону.
В случаях угроз или очевидных домогательств следует немедленно уведомить полицию.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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