Олаф Шольц призвал не рушить мосты с "другой Россией"

На саммите Совета Европы канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за то, чтобы не рушить мосты с "другой Россией" - с той, что против президента Владимира Путина и его правительства. В какой-то момент война России против Украины закончится, заявил Шольц в начале саммита, в котором принимают участие более 30 глав государств и правительств из 46 стран-участниц. "Одно можно сказать наверняка - это не закончится победой путинского империализма", - заявил канцлер Германии.

По его словам, Украина будет получать поддержку, пока не удастся достичь справедливого мира. "И до тех пор мы, Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси и тем самым сохранять возможность демократического, мирного будущего для обеих стран, какой бы маловероятной она ни казалась нам сегодня", - подчеркнул Шольц. В то же время он призвал к последовательному наказанию за российские военные преступлений в Украине. Способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ международный реестр убытков, причиненных Украине.