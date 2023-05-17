Список ⟩ Эфирные масла для укрепления здоровья и хорошего самочувствия

Ароматы, исходящие от эфирных масел, воздействуют на нервные центры головного мозга, вызывая различные реакции. Они могут уменьшить тревогу и беспокойство, улучшить настроение, успокоить, а также повысить энергию, тонус. Например, масла лаванды, ромашки, мелиссы и сандалового дерева успокаивают, расслабляют и помогают заснуть. Их можно как вдыхать, так и использовать в вечерней ванне. В свою очередь, эфирное масло бергамота помогает уменьшить напряжение, беспокойство, справиться со стрессом, сохранять баланс, когда было слишком много переживаний и забот. Масло бергамота при использовании в разбавленном виде с одним из базовых масел также подходит для маленьких детей с беспокойным сном, гиперактивностью и трудностями с концентрацией внимания.

Эфирное масло сосны очень полезно при заболеваниях органов дыхания: при бронхите, ларингите, а также для облегчения симптомов гриппа. Оно также действует как антисептик, облегчает дыхание, очищает нос, бронхи, легкие, уменьшает воспалительные процессы. Эфирное масло сосны можно смешивать с эфирным маслом лимона - эти масла вместе не только прекрасно пахнут, но и усиливают действие друг друга. Эвкалиптовое масло можно использовать в домашних условиях в диффузоре, чтобы очистить нос, улучшить отхаркивание и предотвратить распространение инфекции. Следует отметить, что эвкалиптовое масло – очень сильное, поэтому его следует использовать в умеренных количествах, и оно не рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением и эпилепсией. Масло сосновой хвои будет хорошим помощником при заложенности носа, хрипах, приступах астмы, а также подходит для маленьких детей и беременных женщин (не рекомендуется использовать его в первом триместре беременности). Масло бергамота помогает облегчить боль в горле, также будет полезно при простуде, гриппе, инфекциях дыхательных путей, но оно не подходит беременным и кормящим грудью матерям. Для детей масло бергамота следует использовать в разбавленном виде с нейтральным базовым маслом.