Список ⟩ Эфирные масла для укрепления здоровья и хорошего самочувствия

Эфирные масла в ароматерапии использовались еще в древних цивилизациях, но сегодня они используются гораздо шире - в различных препаратах в медицине, как усилители запаха в косметике и усилители вкуса в пищевой промышленности.
Для улучшения самочувствия эфирные масла можно использовать и в домашних условиях. Подробнее о благотворном влиянии эфирных масел на организм рассказывает Иванда Крастыня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
"Эфирные масла представляют собой смесь различных сложных летучих органических соединений с ярко выраженным, чаще всего приятным ароматом. Например, собирая и растирая между пальцами листья пряных трав или чистя апельсин в саду, можно почувствовать сильную волну ароматов, которую создают эфирные масла самого растения. Однако их содержание в растениях совсем невелико – от 0,01% до 10%, поэтому масла в основном получают методом паровой дистилляции из листьев, цветков, корней, семян и плодов", - объясняет фармацевт Иванда Крастыня.
Способы применения эфирных масел в домашних условиях
Аромат эфирных масел можно вдыхать, нанеся несколько капель на хлопковый платок, а также его в нагревающую емкость или диффузор. Также масла рекомендуется использовать для ванн и массажа. С этой целью масло рекомендуется разбавлять базовым маслом в пропорции 10–15 капель эфирного масла на 20 чайных ложек базового масла. Базовыми маслами называют масла, в которых растворимы эфирные масла, например: масло виноградных косточек, абрикосовое, миндальное, масло жожоба, а также оливковое масло и подсолнечное масло. Масляную смесь добавляют в ванну, когда она наполнена водой, тогда ее действие будет более продолжительным.
"Ежедневно фармацевты в аптеках Apotheka консультируют жителей по использованию эфирных масел. В последние годы все больше и больше людей ценят положительное действие эфирных масел. В холодное время года в аптеке наиболее стремительно растет спрос на эфирное масло эвкалипта, австралийского чайного дерева и пихты, а для тонуса и хорошего настроения жители выбирают эфирные масла апельсина и гвоздики, также популярно эфирное масло лаванды. Эфирные масла также доступны в различных аптечных продуктах, например, при простуде, если заложен нос, можно использовать карандаши для ингаляций, содержащие различные эфирные масла. Точно так же в аптеке по рецепту врача можно приготовить ментоловые карандаши, которыми можно втирать в область висков для уменьшения головной боли", - говорит фармацевт Иванда Крастыня.
Эфирные масла следует использовать с осторожностью
Хотя эфирные масла ценны, помните, что они очень сильные и концентрированные. Многие масла не рекомендуются маленьким детям и беременным женщинам, так как могут вызывать аллергические реакции и даже нарушения дыхания. Ни при каких обстоятельствах эфирные масла нельзя использовать внутрь в неразбавленном виде, а также наружно на кожу, поскольку они могут вызвать сильное раздражение или даже ожог. Летом, находясь на солнце, будьте осторожны с эфирными маслами цитрусовых, поскольку они могут вызвать пигментацию кожи. Также важно помнить, что эфирные масла следует хранить в плотно закрытой бутылке, в темном и прохладном месте, а перед их применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом.
Эфирные масла для 10 различных ситуаций
1. Для нервной системы и сердечной деятельности - камфора, ментол
Эти масла широко применяются в медицинских препаратах, поскольку оказывают сильное воздействие на центральную нервную систему и сердце. Чаще всего их включают в состав различных мазей, кремов и гелей, которые применяют как противовоспалительные или
облегчающие дыхание средства при простуде, или как обезболивающие при болях в суставах и спине. Эти масла благотворно влияют на дыхательные пути, поэтому их можно вдыхать при простуде.
2. Для стимуляции иммунитета - австралийское чайное дерево, розмарин, эвкалипт.
"Эфирные масла обладают способностью воздействовать на бактериальные клетки, дезинфицировать и стимулировать иммунную систему. Сильнодействующими являются, например, эфирные масла австралийского чайного дерева, розмарина, эвкалипта, – их можно использовать в качестве монопрепаратов (в состав входит только одно вещество) в ароматерапии, их можно включать в состав противопростудных препаратов. Масло австралийского чайного дерева также добавляют в косметику благодаря его антибактериальному действию. При ослабленном иммунитете эти масла можно использовать для дезинфекции помещений, а также для ингаляций", - объясняет фармацевт Apotheka Иванда Крастыня
3. Против грызунов и комаров - мята, австралийское чайное дерево, гвоздика и цитрусовые
Смешав эти масла с водой, можно приготовить спрей для отпугивания комаров и мошек, а также эти масла хорошо уменьшают зуд от укусов насекомых на теле.
4. Для успокоения и снижения беспокойства - лаванда, ромашка, мелисса, сандал, бергамот
Ароматы, исходящие от эфирных масел, воздействуют на нервные центры головного мозга, вызывая различные реакции. Они могут уменьшить тревогу и беспокойство, улучшить настроение, успокоить, а также повысить энергию, тонус. Например, масла лаванды, ромашки, мелиссы и сандалового дерева успокаивают, расслабляют и помогают заснуть. Их можно как вдыхать, так и использовать в вечерней ванне. В свою очередь, эфирное масло бергамота помогает уменьшить напряжение, беспокойство, справиться со стрессом, сохранять баланс, когда было слишком много переживаний и забот. Масло бергамота при использовании в разбавленном виде с одним из базовых масел также подходит для маленьких детей с беспокойным сном, гиперактивностью и трудностями с концентрацией внимания.
5. Для энергии - лимон, апельсин, грейпфрут, гвоздика
Эфирными маслами, повышающими энергию, тонизирующими и улучшающими настроение, являются эфирные масла лимона, апельсина, грейпфрута, гвоздики и розы. В свою очередь, эфирное масло иланг-иланга, оказывает уравновешивающее действие как источник радости, а также афродизиак.
6. При заболеваниях органов дыхания - сосна, лимон, эвкалипт, хвоя, бергамот
Эфирное масло сосны очень полезно при заболеваниях органов дыхания: при бронхите, ларингите, а также для облегчения симптомов гриппа. Оно также действует как антисептик, облегчает дыхание, очищает нос, бронхи, легкие, уменьшает воспалительные процессы. Эфирное масло сосны можно смешивать с эфирным маслом лимона - эти масла вместе не только прекрасно пахнут, но и усиливают действие друг друга. Эвкалиптовое масло можно использовать в домашних условиях в диффузоре, чтобы очистить нос, улучшить отхаркивание и предотвратить распространение инфекции. Следует отметить, что эвкалиптовое масло – очень сильное, поэтому его следует использовать в умеренных количествах, и оно не рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением и эпилепсией. Масло сосновой хвои будет хорошим помощником при заложенности носа, хрипах, приступах астмы, а также подходит для маленьких детей и беременных женщин (не рекомендуется использовать его в первом триместре беременности). Масло бергамота помогает облегчить боль в горле, также будет полезно при простуде, гриппе, инфекциях дыхательных путей, но оно не подходит беременным и кормящим грудью матерям. Для детей масло бергамота следует использовать в разбавленном виде с нейтральным базовым маслом.
7. Для лечения заболеваний мочевыводящих путей - эвкалипт, пихта, тимьян
Эфирное масло эвкалипта и пихты можно использовать для лечения инфекций мочевыводящих путей или цистита. В таких случаях можно приготовить ванну или сидячие ванночки, добавив эти масла в воду, или несколько раз в день растирать низ живота разбавленными маслами (чайная ложка растительного масла и пять капель эфирного масла эвкалипта или пихты). Эфирное масло тимьяна также можно использовать для облегчения чувства дискомфорта при инфекциях мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
8. Для лечения расстройств пищеварительной системы - апельсин, детям для уменьшения колик - мандарин
Эфирное масло апельсина благотворно влияет на пищеварительную систему - тонизирует работу желудка, стимулирует аппетит, эффективно уменьшает расстройства пищеварения, вызванные стрессом и постоянной тревогой, а также способствует выработке желчи. При нарушениях пищеварения, вздутии живота или запорах, несколько раз в день можно помассировать область живота со смесью масел, смешав одну чайную ложку масла сладкого миндаля с пятью каплями эфирного масла апельсина. Во время беременности эфирное масло апельсина может помочь уменьшить утреннее недомогание. Для уменьшения чувства тяжести в животе аналогичным образом можно использовать эфирное масло мандарина. Мандариновое масло, приготовленное в виде специальной смеси (50 мл масла сладкого миндаля, смешанного с пятью каплями масла мандарина и пятью каплями эфирного масла лаванды), можно использовать для облегчения болей, вызванных коликами у младенцев. При запорах живот малыша можно помассировать со специальной смесью.
9. Для облегчения болей в мышцах и вызванных артритом болей - сосна, лаванда, ромашка, базилик
Чтоб облегчить боли ревматоидного артрита, подагры и невралгические боли, расслабить мышцы и улучшить кровообращение поможет смесь эфирных масел сосны, лаванды и ромашки и приготовление 2% отвара. С этой смесью рекомендуется массировать болезненные участки. Эфирное масло базилика поможет расслабить воспаленные мышцы после активных занятий спортом. Чтобы уменьшить раздражение кожи, разбавьте одну-две капли эфирного масла базилика с кокосовым маслом и нанесите на соответствующие места.
10. Для улучшения настроения, повышения радости жизни, улучшения способности концентрироваться - апельсин, лимон, грейпфрут
Эфирные масла апельсина и лимона являются отличным антидепрессантом для людей, страдающих сезонной депрессией, меланхолией и хронической усталостью, они помогают сбалансировать сезонные перепады настроения. Эфирное масло грейпфрута также обладает стимулирующим, тонизирующим действием, помогает улучшить настроение, отпугнуть плохие мысли и избавиться от сезонной депрессии. Чтобы повысить способность к концентрации можно использовать пять капель эфирного масла лимона вместе с тремя каплями эфирного масла розмарина. Эфирное масло розмарина отлично подходит тем, кто учится, работает или ездит на большие расстояния, поскольку энергичный запах розмарина тонизирует нервную систему и активизирует работу мозга.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!