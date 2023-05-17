Какая связь между картофелем фри и депрессией?

Исследование показало, что у тех, кто есть жареное, в сравнении с тем, кто его не есть, риски роста тревоги выше на 12%, а депрессии - на 7%.

Эту связь обнаружили среди молодежи, особенно молодых мужчин.

Известно, что жареные продукты питания негативно влияют не только на вес, сердце и кровообращение человека. Эти исследования позволили провести параллель не только с физическими показателями, но и ментальными.

Однако эксперты, которые изучают питание, заявляют, что результаты лишь приблизительны и не всегда ясно: это жареные продукты вызвали проблемы со здоровьем или, наоборот, люди с симптомами тревожности и депрессии добавляют в свое меню эти продукты, чтобы успокоить и порадовать себя.

В исследовании приняли участие 140 728 человек в течение 11,3 лет. Без учета участников, у которых в первые два года была диагностирована депрессия, было выявлено в общей сложности 8294 случая тревоги и 12 735 случаев депрессии среди тех, кто употреблял жареную пищу, при этом у тех, кто налегал на жареный картофель, риск депрессии был повышен на 2%.