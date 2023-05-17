"Тонем там, где живет больше людей": создана карта "черных точек на воде"

"Глядя на карту, самый большой миф, который распространен в обществе, о том, что больше всего людей тонет в море, не подтверждается", - подчеркивает Зане Гемзе, основатель Peldēt droši.

"Данные показывают, что тонут там, где проживает больше всего людей. Почти все мы живем у воды - вокруг нас повсюду естественные водоемы. Пруды на заднем дворе относятся к особой категории из-за живописных видов, но насколько они безопасны для наших детей? Они не предназначены для купания, но никто не застрахован от случайного падения в воду, особенно дети", - добавляет она.

На карте отмечены 316 случаев, когда VUGD извлекло из водоема одного или более погибших в период с 2020 по 2022 год.

Статистика показывает, что в среднем утопшего вытаскивают из воды каждые третьи сутки - в 2020 году 122 случаев, в 2021 году - 100 случаев, а в 2022 году - 94 человека. В этом году служба уже вытащила из водоемов 42 погибших человека.