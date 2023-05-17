"Тонем там, где живет больше людей": создана карта "черных точек на воде"

Ассоциация Peldēt droši ("Плавать безопасно") совместно с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) разработала "Карту черных точек на воде", для этого она собрала данные за последние три года, сообщает ассоциация.
"Глядя на карту, самый большой миф, который распространен в обществе, о том, что больше всего людей тонет в море, не подтверждается", - подчеркивает Зане Гемзе, основатель Peldēt droši.
"Данные показывают, что тонут там, где проживает больше всего людей. Почти все мы живем у воды - вокруг нас повсюду естественные водоемы. Пруды на заднем дворе относятся к особой категории из-за живописных видов, но насколько они безопасны для наших детей? Они не предназначены для купания, но никто не застрахован от случайного падения в воду, особенно дети", - добавляет она.
На карте отмечены 316 случаев, когда VUGD извлекло из водоема одного или более погибших в период с 2020 по 2022 год.
Статистика показывает, что в среднем утопшего вытаскивают из воды каждые третьи сутки - в 2020 году 122 случаев, в 2021 году - 100 случаев, а в 2022 году - 94 человека. В этом году служба уже вытащила из водоемов 42 погибших человека.
За три года 63% случаев произошли в сельской местности или населенном пункте, 26% - в республиканском городе и 11% - в других местах.
Из всех несчастных случаев - 16% произошли в Риге.
Одинаковое количество смертей отмечено в Краславском и Лиепайском краях - 4%, чуть меньше - 3% - в Резекненском крае.
"Важно, чтобы каждый знал о рисках, чтобы не случилось чрезвычайной ситуации, чтобы не были созданы условия для несчастного случая.
Утонуть можно за минуту, но даже самые быстрые спасатели не смогут прибыть так быстро. Спасать будет уже некого, а терпящий бедствие человек пополнит статистику утонувших.
Мы призываем всех жителей прислушаться к советам по безопасности и не искушать судьбу. Наш опыт показывает, что чаще всего катастрофы вообще не случается, если соблюдать элементарные правила безопасности - не купаться в нетрезвом состоянии или в одиночку, не быть безрассудным, не прыгать в незнакомые водоемы, использовать спасательные жилеты и заботиться друг о друге, особенно о детях", - призвал Янис Гринбергс, представитель VUGD.
Чтобы снизить риски, Peldēt droši и VUGD рекомендуют:
- Ограничение доступа детей к пруду, бассейну или декоративному элементу сада на заднем дворе, если в нем есть вода
- Никогда не плавайте в одиночку
- Выберите безопасное место для купания, где берег ровный и имеет твердое основание, вода стоячая или с минимальным течением
- Находясь рядом с любым водоемом, всегда сначала обойдите его вокруг. Важно понять дно, изменения глубины и течения. Также всегда следует повторно осмотреть место для купания, которое вы уже исследовали предыдущим летом
- Безопаснее всего купаться в официальных местах для купания - места, которые специально для этого созданы, хорошо оборудованы и там дежурят спасатели
- Не прыгайте в воду с трамплина, дощатого настила, моста или берега
- Катаясь на лодке или занимаясь водными видами спорта, надевайте спасательный жилет и убедитесь, что он подходит и для детей
- В ситуации, когда вы видите, что кто-то попал в беду, позвоните по номеру 112 и оцените свою способность помочь. Нередко тонут и утопающий, и спасатель
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