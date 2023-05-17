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Видео ⟩ Полиция в Марупе, вероятно, преследовала угонщиков из Литвы

rus.tvnet.lv
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Канава, в которую упала машина
Канава, в которую упала машина Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В ночь на вторник, 16 мая, автомобиль упал в канаву в лесу в Марупе. За мгновение до этого местные жители слышали, как по Марупитес гатве с включенными сиренами мчатся несколько полицейских экипажей, сообщает программа Degpunktā.

Погоня произошла около 4:00 часов утра. Жители района проснулись и пытались понять, что происходит и откуда доносятся сирены полиции.

Жительница микрорайона рассказывает, что сначала не поняла, что происходит, подумала, что медики едут или что-то случилось. Жители Марупе попытались выяснить ситуацию в социальных сетях.

Полиция заявила, что на данный момент не будет предоставлять дополнительную информацию. Расследование идет полным ходом, и возможно, что правоохранительным органам еще не удалось собрать достаточно информации о преступниках.

Женщина, которая живет недалеко от места аварии, признается, что любой местный житель, который хотел бы скрыться от полиции, не стал бы выбирать этот маршрут. Тупиковая дорога отмечена знаком.

Тем временем в интернете циркулирует неподтвержденная информация. "Я разговаривал с полицией. Это были литовские угонщики автомобилей. По количеству полицейских машин я понял, что происходит что-то серьезное", - рассказал местный житель.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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