Видео ⟩ Кариньш: Перестроим бюджет в пользу системы здравоохранения

В то же время он указал, что наряду с дополнительным финансированием система нуждается в улучшениях и Министерство здравоохранения активно работает над реформой медицинских услуг. "Это не реформа, которая решит все проблемы, но это важный шаг", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что необходимо идентифицировать ситуации, когда у министерств есть "лишние деньги", и перенаправить их в здравоохранение.

Как сообщалось, правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) обратится к правительству с требованием выделить дополнительно как минимум 140 млн евро здравоохранению "для выполнения основных функций".

Планируется, что 18 мая LVSADA вместе с несколькими организациями работников и работодателей в сфере здравоохранения, а также организациями пациентов встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. В ходе встречи планируется обсудить текущую ситуацию в здравоохранении и необходимые решения.