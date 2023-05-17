Видео ⟩ Кариньш: Перестроим бюджет в пользу системы здравоохранения

Ведется работа над тем, чтобы перестроить бюджет в пользу системы здравоохранения, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
В то же время он указал, что наряду с дополнительным финансированием система нуждается в улучшениях и Министерство здравоохранения активно работает над реформой медицинских услуг. "Это не реформа, которая решит все проблемы, но это важный шаг", - сказал Кариньш.
Премьер отметил, что необходимо идентифицировать ситуации, когда у министерств есть "лишние деньги", и перенаправить их в здравоохранение.
Как сообщалось, правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) обратится к правительству с требованием выделить дополнительно как минимум 140 млн евро здравоохранению "для выполнения основных функций".
Планируется, что 18 мая LVSADA вместе с несколькими организациями работников и работодателей в сфере здравоохранения, а также организациями пациентов встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. В ходе встречи планируется обсудить текущую ситуацию в здравоохранении и необходимые решения.
Профсоюз потребует выделить дополнительное финансирование для выполнения основных функций здравоохранения в размере не менее 140 млн евро до 1 июля этого года, а также предусмотреть в государственном бюджете на 2024 год дополнительное финансирование в размере не менее 310 млн евро.
Такие требования правительству ранее уже выдвинули несколько организаций пациентов и ассоциаций медицинских работников, направив открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить обещания по финансированию здравоохранения.
Организации призвали Сейм и правительство срочно найти решения, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12% от общих расходов госбюджета, что составляет дополнительно около 140 млн евро.
Они также потребовали увеличить финансирование здравоохранения в соответствии с основными принципами общественного здравоохранения в бюджете следующего года, выделив дополнительно 310 млн евро, а также сократив растущие доплаты пациентов и очереди за медицинскими услугами.
В результате было принято решение организовать акцию протеста медиков, которая 11 мая прошла у здания Сейма.
Видео: Интервью Кришьяниса Кариньша программе "Утренняя панорама"
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