Врач: трудно предсказать последствия инфекции E. coli для здоровья детей

Трудно заранее предсказать, какими будут последствия заражения инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин, для общего состояния здоровья детей, заявила агентству LETA заведующая отделением инфекционных заболеваний Детской клинической университетской больницы (BKUS) Гунта Лайзане.
По ее словам, воздействие инфекции на общее состояние ребенка зависит от множества факторов, поскольку у каждого - как у детей, так и у взрослых - с рождения имеется определенная "органная емкость".
"Невозможно предсказать, насколько токсин уже повредил что‑то или "пробудил" дремлющее заболевание", - пояснила специалист.
Лайзане добавила, что существует классификация тяжести заболеваний, вызываемых кишечной палочкой, и лечение в каждом случае зависит от возможностей конкретного отделения и доступных ресурсов.
Даже тяжелобольных детей лечат в разных отделениях. Когда возможности профильных отделений исчерпаны, детей переводят в отделение интенсивной терапии или, в отдельных случаях, в реанимацию.
Как отметила врач, дети с инфекцией E. coli и гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) попадают в интенсивную терапию, когда у них развиваются состояния, которые невозможно контролировать в обычных условиях. Это может быть необходимость в заместительной почечной терапии, неврологические осложнения, вызванные ГУС, или показания к хирургическому вмешательству.
После стабилизации состояния, уточнения диагноза и определения прогноза детей переводят обратно в профильные отделения, пояснила Лайзане.
Некоторые дети возвращаются из интенсивной терапии с подключенной системой перитонеального диализа, но некоторым она уже не требуется. По словам врача, общее состояние остается тяжелым, но не таким критическим, как ранее.
На данный момент в отделении интенсивной терапии находятся три ребенка. Общее число госпитализированных с этой инфекцией постепенно снижается. Конкретные данные BKUS пока не предоставляет.
По словам Лайзане, состояние всех детей стабильное, они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением.
Врач уточняет, что течение болезни у каждого ребенка индивидуально. В случае ГУС могут возникнуть поражения почек, снижение уровня гемоглобина, требующее переливания крови. При низком уровне тромбоцитов повышается риск кровоизлияний. Эти пациенты требуют сложного и комплексного подхода к лечению, подчеркнула она.
Лайзане также отметила, что BKUS успешно справляется с ситуацией и направляет на лечение всех доступные ресурсы.
Ранее сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во вторник начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев инфекции E. coli, продуцирующей шигатоксин, как указано на сайте центра.
Заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все они проходят амбулаторное лечение. SPKC подчеркивает, что на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что эти случаи связаны с известным очагом заражения, поэтому необходимы дополнительные лабораторные исследования.
Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано не менее 60 случаев заражения E. coli.
Продукты питания и предметы внешней среды были проверены Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). В 140 образцах продуктов и 19 смывах с объектов окружающей среды и рук персонала продуцирующая шигатоксин кишечная палочка обнаружена не была.
PVD также получила результаты анализа 84 смывов на гигиенические показатели. Все пробы соответствовали нормам, сообщила старший эксперт отдела надзора за распространением пищевых продуктов PVD Светлана Альминовича-Мильяновича.
SPKC в понедельник отметил, что текущий анализ заболеваемости не указывает на распространение инфекции среди контактных лиц.
Центр поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), которые в большинстве своем безвредны и являются частью нормальной микрофлоры. Однако существуют особые штаммы E. coli, которые способны вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания.
Такие штаммы называются STEC/VTEC (E.coli, продуцирующая шигатоксин или веротоксин). Они могут стать причиной тяжелой, кровавой диареи и в ряде случаев вызвать острую почечную недостаточность, требующую интенсивного лечения.
Главным резервуаром этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Патоген выводится из организма животных и человека с фекалиями. Заражение возможно через зараженную пищу, недоваренное мясо говядины, некипяченое молоко, немытые или термически не обработанные овощи и фрукты. Также возможна передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: еду нужно подвергать достаточной термической обработке, фрукты и овощи тщательно промывать под проточной водой, особенно те, что употребляются в сыром виде. При появлении симптомов инфекции - спазматических болей в животе или кровавой диареи - следует немедленно обратиться к врачу.
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