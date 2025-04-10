Врач: трудно предсказать последствия инфекции E. coli для здоровья детей

На данный момент в отделении интенсивной терапии находятся три ребенка. Общее число госпитализированных с этой инфекцией постепенно снижается. Конкретные данные BKUS пока не предоставляет.

По словам Лайзане, состояние всех детей стабильное, они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением.

Врач уточняет, что течение болезни у каждого ребенка индивидуально. В случае ГУС могут возникнуть поражения почек, снижение уровня гемоглобина, требующее переливания крови. При низком уровне тромбоцитов повышается риск кровоизлияний. Эти пациенты требуют сложного и комплексного подхода к лечению, подчеркнула она.

Лайзане также отметила, что BKUS успешно справляется с ситуацией и направляет на лечение всех доступные ресурсы.

Ранее сообщалось, что Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) во вторник начал эпидемиологическое расследование еще трех случаев инфекции E. coli, продуцирующей шигатоксин, как указано на сайте центра.

Заболели двое взрослых и один подросток в возрасте от 15 до 18 лет. Все они проходят амбулаторное лечение. SPKC подчеркивает, что на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, что эти случаи связаны с известным очагом заражения, поэтому необходимы дополнительные лабораторные исследования.

Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано не менее 60 случаев заражения E. coli.