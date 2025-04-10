Сотрудники VID изъяли более 670 килограммов наркотиков

В рамках уголовного дела один человек признан подозреваемым. В отношении него применена мера пресечения - арест.

В марте 2025 года в результате комплекса оперативных мероприятий Управление налоговой и таможенной полиции VID возбудило уголовное дело о возможном преступлении, связанном с хранением наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере с целью их распространения.

Во время обысков, проведенных в Риге, было обнаружено и изъято более 670 килограммов особо опасных наркотических и психотропных веществ, а также предметы, внешне напоминающие огнестрельное оружие.

Как поясняют в VID, столь большой объем изъятых веществ и их разнообразие указывают на возможную связь с международной сетью по производству и контрабанде наркотиков. Кроме того, есть основания полагать, что часть этих веществ предназначалась для распространения на территории Латвии.

Управление налоговой и таможенной полиции VID тесно сотрудничает с компетентными структурами как на национальном, так и на международном уровне - как в получении, так и в передаче оперативной информации. В этом случае сотрудничество осуществлялось и с Государственной полицией.

Уголовный процесс начат по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 253.1 Уголовного закона Латвии - хранение наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта.

В интересах следствия более подробная информация в настоящее время не разглашается.

Согласно Уголовно‑процессуальному закону, ни одно лицо не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.