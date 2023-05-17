Мужчина получил условный срок за нападение на русскоязычную семью

Суд утвердил соглашение, заключенное между прокурором и обвиняемым в марте этого года, и предусмотренные в нем вид и меру наказания.

Суд приговорил обвиняемого к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 3100 евро. Наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком один год.

Согласно обвинительному акту, мужчина совершил деяние, направленное на разжигание национальной розни, сопряженное с насилием и угрозами, а также грубо нарушил общественный порядок.

В прошлом году 14 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, заметил семью из трех человек - родителей и несовершеннолетней дочери с цветами.

Говорившая по-русски семья направлялась в музей, чтобы отметить выпускной дочери.

Обвиняемый подошел к семье и предложил купить у него украинские гривны, на что получил ответ, что гривны не нужны.

Воспользовавшись полученным отказом как предлогом для начала конфликта, мужчина последовал за семьей, высказываясь оскорбительно и враждебно в адрес людей русской национальности.

Подсудимый произносил такие фразы, как "русские оккупанты", "вон отсюда!", "фашист", "мы тебя убьем", "убирайся в Россию" и др.

Преследуя семью, обвиняемый также неоднократно пытался ударить одного из взрослых кулаком по голове, но потерпевший уклонялся от ударов.

Затем мужчина не менее двух раз толкнул взрослого члена семьи и один раз схватил его руками за шею.

Вышеупомянутые действия привлекли внимание прохожих, которые вызвали полицию, а двое мужчин удержали нападавшего от дальнейших действий, уложив его на землю до прибытия полиции.