Фото ⟩ В Skapis ярко прошла вечеринка в честь "Евровидения"

Галерея: Вечеринка в Skapis

Среди гостей были не только местные зрители, но и большие команды болельщиков из Швеции, Финляндии, Норвегии и Испании.

Мероприятие модерировали дрэг-квин-артистка Vencheska Baltique и инфлюенсер Денис Шевелев, которые подготовили тематическую викторину о песенном конкурсе. Гости также могли проголосовать за своих фаворитов. Больше всего баллов публика Skapis дала финну Käärijä и его песне Cha Cha Cha, занявшей второе место на "Евровидении".

"В клубе можно было почувствовать настоящее напряжение - борьба шла между Финляндией и Швецией, да и среди гостей было значительное количество представителей этих стран. Несмотря на то, что конкурс носит соревновательный характер, на празднике все были едины. Особенно мне понравилось, что все шведы полезли на стойку после окончания "Евровидения" и аплодировали песне Loreen. Все, включая финнов, подпевали. Поистине объединяющий опыт", - делится впечатлениями Шевелев.