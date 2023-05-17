В Италии сильные наводнения, в Имоле пришлось отменить Гран-при "Формулы-1"

"Это все еще крайне критическая ситуация", - заявил министр гражданской обороны Италии Нелло Мусумечи, добавив, что хотя дождь все еще идет, он должен ослабнуть в течение дня.

Спасатели работали всю ночь, чтобы спасти детей, пожилых людей и инвалидов от поднимающейся воды.

Около 3 тысяч человек были эвакуированы из своих домов в Болонье, а мэр Равенны сообщил, что около 5 тысяч жителей пришлось эвакуировать в качестве меры предосторожности. Около 50 тыс. жителей региона остались без электричества.

Так выглядит центр Чезены Фото: Getty Images

К среде в регионе вышли из берегов более 20 рек, поступают десятки сообщений о локальных наводнениях и оползнях. Мэры пострадавших городов предупреждают людей о необходимости оставаться на возвышенностях.

Отмена Гран-при

Гран-при "Формулы-1" в итальянском регионе Эмилия-Романья в эти выходные отменен из-за сильного наводнения. В среду местные власти и организаторы гонки в Имоле пришли к выводу, что заезд нельзя провести с соблюдением должных мер безопасности.

Кроме того, власти не хотели привлекать к этому аварийные службы, у которых сейчас достаточно дел по всему региону.

F1 заявила, что отмена гонки была "правильным и ответственным поступком".