Видео и фото ⟩ Взрыв на железной дороге в Крыму; с рельсов сошел поезд с зерном

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Сергей Аксенов.

По его словам, пострадавших нет.

Ранее Telergam-каналы Baza и "Подъем" сообщали, что недалеко от Бахчисарая произошла диверсия - подрыв железнодорожного полотна. В результате с путей сошли вагоны с зерном.

По данным канала 112, взрыв произошел недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе.

По данным Baza, всего с путей сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись.

"Крымская железная дорога" объяснила сход вагонов с зерном "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Diversion site in Crimea. Emergency services are already on the ground. pic.twitter.com/QhHdFWkWNN — Spriter (@Spriter99880) May 18, 2023

This is how the site of the railway undermining near Simferopol looks like now - five train cars are “on their side”

The head of the Crimea, Sergei Aksyonov, said that work is already underway to restore traffic. pic.twitter.com/NwiBcyRHTe — Spriter (@Spriter99880) May 18, 2023