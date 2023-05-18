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Видео и фото ⟩ Взрыв на железной дороге в Крыму; с рельсов сошел поезд с зерном

rus.tvnet.lv
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Поезд сошел с рельс
Поезд сошел с рельс Фото: Скриншот с Telegram "Подъем"

Глава оккупированного Россией в 2014 году Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Сергей Аксенов.

По его словам, пострадавших нет.

Ранее Telergam-каналы Baza и "Подъем" сообщали, что недалеко от Бахчисарая произошла диверсия - подрыв железнодорожного полотна. В результате с путей сошли вагоны с зерном.

По данным канала 112, взрыв произошел недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе.

По данным Baza, всего с путей сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись.

"Крымская железная дорога" объяснила сход вагонов с зерном "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

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