Видео и фото ⟩ Взрыв на железной дороге в Крыму; с рельсов сошел поезд с зерном

Глава оккупированного Россией в 2014 году Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Сергей Аксенов.
По его словам, пострадавших нет.
Ранее Telergam-каналы Baza и "Подъем" сообщали, что недалеко от Бахчисарая произошла диверсия - подрыв железнодорожного полотна. В результате с путей сошли вагоны с зерном.
По данным канала 112, взрыв произошел недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе.
По данным Baza, всего с путей сошли восемь вагонов, пять из них перевернулись.
"Крымская железная дорога" объяснила сход вагонов с зерном "вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".
Diversion site in Crimea. Emergency services are already on the ground. pic.twitter.com/QhHdFWkWNN— Spriter (@Spriter99880) May 18, 2023
This is how the site of the railway undermining near Simferopol looks like now - five train cars are “on their side”— Spriter (@Spriter99880) May 18, 2023
The head of the Crimea, Sergei Aksyonov, said that work is already underway to restore traffic. pic.twitter.com/NwiBcyRHTe
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