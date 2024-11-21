В ходе атаки также была выпущена гиперзвуковая ракета "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101. Шесть из них были успешно сбиты украинскими силами ПВО.

"С 5 до 7 утра 21 ноября российские войска атаковали Днепр, нанося удары по промышленным объектам и критической инфраструктуре с использованием различных типов ракет", - говорится в официальном заявлении Воздушных сил Украины.

Межконтинентальная баллистическая ракета была запущена из Астраханской области. Гиперзвуковую ракету "Кинжал" выпустил истребитель МиГ-31К, базирующийся в Тамбовской области. Семь крылатых ракет Х-101 были выпущены стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Волгоградской области.

Как сообщили источники Воздушных сил Украины изданию "Украинская правда", речь идет о баллистической ракете средней дальности "Рубеж".

Этот тип ракеты способен нести ядерные боеголовки.

В результате атаки были повреждены промышленное предприятие, жилые дома и гаражи. По данным местных властей, ранения получили два человека.

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