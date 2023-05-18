Опухло тело и лицо: Анна Седокова показала шокирующее фото

На этот раз Анна Седокова вновь не стала скрывать от подписчиков обострение хронической крапивницы. Певица борется с этим недугом уже много лет. Несколько раз в год зуд, покраснение и опухание кожи на различных участках тела возвращаются к ней. Знаменитость не скрывает, что регулярно прибегает к помощи медикаментов. Порой они дорогостоящие и их сложно найти в аптеках.

Крапивница - это аллергическое заболевание, и оно может возникать по разным причинам (еда, лекарства, контакт с кожей и прочее). Болезнь периодически приносит Анне боль и вызывает дискомфорт. В моменты обострений у нее краснеет тело и опухает лицо. Седокова поделилась своими ощущениями в Instagram.

"И из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой становлюсь. Как опухает все мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн", - написала она.



Фото: instagram.com/annasedokova скриншот сторис

Супруг Анны Янис Тимма поддерживает ее как может, о чем певица регулярно рассказывает подписчикам. На этот раз, пока она болеет, спортсмен приносит ей перекусить. Ранее знаменитость рассказывала, как Янис помогает ей делать необходимые уколы.

Фото: instagram.com/annasedokova скриншот сторис

Год назад в сторис Анна Седокова призналась, что ей пришлось сделать предзаказ очень дорогого препарата, укол которого обходится в США в 1,2 тыс. долларов. Но Анна понимает, что более дешевые аналоги ей не помогают.