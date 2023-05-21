У Пугачевой прогрессирующий диабет, а Хаматова просится в РФ?

У Аллы Пугачевой прогрессирующий диабет?

Издание WomanHit.ru пишет, что у Примадонны якобы прогрессирует сахарный диабет. Журналисты сообщают, что им известно, что у Аллы Пугачевой целый букет болезней. Среди них - атеросклероз сосудов, который вызвал ишемическую болезнь сердца. Звезде из-за этого провели несколько операций.

В 2010 году певица якобы сама призналась в разговоре со священником, что у нее диабет. Издание ссылается на слова Пугачевой о том, что из-за проблем с сердцем, курения и диабета ей отказали в пластике.

Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Чулпан Хаматова просится в РФ?



Портал Popcake.tv приводит слова публициста Юрия Пронько, который утверждает, что Чулпан Хаматова постоянно жалуется на жизнь в Латвии. Она якобы сетует на высокие коммунальные платежи, дорогие товары и отсутствие работы. Помимо расходов на жилье и питание, актрисе необходимо заниматься образованием дочерей.



Сама она эти слухи никак не комментирует.

Напомним, Чулпан Хаматова осудила войну в Украине и действия Кремля. Сейчас она живет и работает в Латвии. Она является актрисой Нового рижского театра.



Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

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