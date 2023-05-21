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У Пугачевой прогрессирующий диабет, а Хаматова просится в РФ?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
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Алла Пугачева и Чулпан Хаматова
Алла Пугачева и Чулпан Хаматова Фото: кадр из видео/ Reuters/ Scanpix/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" портал RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах, которые появились в желтой прессе за последние дни. На этот раз речь пойдет об Алле Пугачевой и Чулпан Хаматовой. 

У Аллы Пугачевой прогрессирующий диабет?

Издание WomanHit.ru пишет, что у Примадонны якобы прогрессирует сахарный диабет. Журналисты сообщают, что им известно, что у Аллы Пугачевой целый букет болезней. Среди них - атеросклероз сосудов, который вызвал ишемическую болезнь сердца. Звезде из-за этого провели несколько операций. 

В 2010 году певица якобы сама призналась в разговоре со священником, что у нее диабет. Издание ссылается на слова Пугачевой о том, что из-за проблем с сердцем, курения и диабета ей отказали в пластике. 

Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Чулпан Хаматова просится в РФ?
 

Портал Popcake.tv приводит слова публициста Юрия Пронько, который утверждает, что Чулпан Хаматова постоянно жалуется на жизнь в Латвии. Она якобы сетует на высокие коммунальные платежи, дорогие товары и отсутствие работы. Помимо расходов на жилье и питание, актрисе необходимо заниматься образованием дочерей. 

Сама она эти слухи никак не комментирует. 

Напомним, Чулпан Хаматова осудила войну в Украине и действия Кремля. Сейчас она живет и работает в Латвии. Она является актрисой Нового рижского театра. 
 

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова Фото: Пресс-фото

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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