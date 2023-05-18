Видео ⟩ Задержан главарь группы угонщиков, машина возвращена

В ночь на 15 мая после погони в Рижском регионе Государственная полиция задержала организатора группы угонщиков сразу после того, как они угнали еще один автомобиль в Риге.
Его сообщники объявлены в розыск. По имеющейся информации, эта группа закоренелых преступников могла совершить несколько десятков краж автомобилей Hyundai и Kia по всей Латвии.
Сотрудники Государственной полиции выследили группу угонщиков автомобилей, состоящую из нескольких человек, в которую входили граждане Латвии и Литвы.
Видео: Погоня за преступниками
В ночь на понедельник, 15 мая, эта группа угнала припаркованный на улице в рижском микрорайоне Золитуде Hyundai Santa Fe 2021 года выпуска стоимостью 40 000 евро. Угонщики припарковали украденный автомобиль в укромном месте и уехали на другой машине.
Полиция начала операцию по задержанию, в ходе которой преступники не справились с управлением автомобиля и съехали в кювет, после чего обоим пассажирам - гражданам Литвы - удалось скрыться. Однако лидер преступной группы, гражданин Латвии, был задержан полицией. Он ранее был судим за различные кражи.
Полиция установила личности двух граждан Литвы, они объявлены в розыск.
Следует отметить, что когда владелец автомобиля заметил кражу и сообщил об этом в полицию, правоохранители уже нашли угнанный автомобиль.
Текущая информация, которой располагает полиция, свидетельствует, что эти лица могут иметь отношение к нескольким десяткам других краж автомобилей Hyundai и Kia, зарегистрированным в последнее время в Латвии.
"Запчасти для этих марок автомобилей очень дефицитные и пользуются большим спросом в России в связи с введенными санкциями. Поэтому воры заинтересованы в их краже и транспортировке в Россию", - сказал представитель полиции.
Похитители, скорее всего, планировали вывезти конкретный автомобиль Hyundai Santa Fe в Литву, чтобы продать его на запчасти.
Возбуждено уголовное дело за кражу, если она совершена в крупном размере или если она совершена организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.
К лидеру преступной группы применена мера пресечения - задержание.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.
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