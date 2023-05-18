Видео ⟩ Задержан главарь группы угонщиков, машина возвращена

Текущая информация, которой располагает полиция, свидетельствует, что эти лица могут иметь отношение к нескольким десяткам других краж автомобилей Hyundai и Kia, зарегистрированным в последнее время в Латвии.

"Запчасти для этих марок автомобилей очень дефицитные и пользуются большим спросом в России в связи с введенными санкциями. Поэтому воры заинтересованы в их краже и транспортировке в Россию", - сказал представитель полиции.

Похитители, скорее всего, планировали вывезти конкретный автомобиль Hyundai Santa Fe в Литву, чтобы продать его на запчасти.

Возбуждено уголовное дело за кражу, если она совершена в крупном размере или если она совершена организованной группой. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и с испытательным надзором на срок до трех лет.

К лидеру преступной группы применена мера пресечения - задержание.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.