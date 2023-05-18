"Согласие" будет собирать подписи за всенародно избираемого президента

"Жители Латвии устали каждый раз наблюдать за закулисными играми в различных "зоопарках", гадая, кого из кандидатов депутаты выберут на этот раз. И о том, не придется ли нам вновь испытывать стыд за сделанный выбор", - заявляет партия.