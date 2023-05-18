"Согласие" будет собирать подписи за всенародно избираемого президента

Партия "Согласие" инициирует сбор подписей за референдум о всенародно избираемом президенте, сообщили агентству LETA в партии.
Соответствующий проект партия на следующей неделе подаст в Центральную избирательную комиссию (CVK).
"Согласие" отмечает, что граждане Латвии уже давно выступают за то, чтобы президент государства избирался народом, вместо нынешней системы, когда главу государства выбирают 100 человек.
"Жители Латвии устали каждый раз наблюдать за закулисными играми в различных "зоопарках", гадая, кого из кандидатов депутаты выберут на этот раз. И о том, не придется ли нам вновь испытывать стыд за сделанный выбор", - заявляет партия.
Законопроект будет направлен и всем парламентским фракциям, поскольку институт всенародно избираемого президента можно ввести гораздо быстрее, не дожидаясь референдума. Партия призывает коалиционные и оппозиционные партии в парламенте "прекратить закулисный фарс и клоунаду и дать право выбирать президента народу".
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