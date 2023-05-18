Пугачева обратилась в суд с письмом в поддержку Ройзмана

Между тем, как пишет Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга", судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: "Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется".

Обращения в поддержку Евгения Ройзмана

По данным защиты, обращения в поддержку Евгения Ройзмана или его характеристики в суд направили также актер Вениамин Смехов, драматург Николай Коляда и правозащитница Ева Меркачева. Характеристику на политика предоставила также вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина.

В качестве свидетеля защиты на суде выступила учредитель фонда помощи "Вера" Нюта Федермессер. Как пишет газета РБК, она рассказала, что их познакомила Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и Ройзман помог ей раскрыть дело мошенников, жертвами которых становились родственники безнадежно больных людей, а также добиться изменений в законодательство о контроле за выделением лекарственных препаратов.

Кроме того, на процессе присутствовал главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. "Всю жизнь всех поддерживает Ройзман, иногда наступает момент, когда не он должен вступиться за всех, а все за него", - приводит его слова онлайн-издание "Спектр".

Указывается, что сам Евгений Ройзман от дачи показаний на суде отказался.

Дело Евгения Ройзмана