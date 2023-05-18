Видео ⟩ Пьяный водитель не соблюдал дистанцию и стал причиной аварии

После столкновения водитель Renault вышел из машины и прикрепил номерной знак на автомобиль, который упал на дорогу.

Это навело двух других участников аварии на мысль, что пьяный водитель собирается покинуть место происшествия, поэтому женщины, участвовавшие в аварии, обратились к прохожим и попросили их о помощи.

Агнесе, водитель Mitsubishi, рассказала, что она остановилась на светофоре за другой машиной. В этот момент в нее врезался мужчина, который, похоже, был пьян.

Выбравшись из машины, пьяный водитель предложил им довольно крупную сумму, чтобы его отпустили.

Дарья, владелица Mercedes подтвердила, что проходящие мимо мужчины остановили преступника от побега до прибытия полиции.

Когда прибыли сотрудники дорожной полиции, они проверили мужчину на концентрацию алкоголя в крови. Водитель Renault не избежал наказания.

"Во время проверки концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе полиция установила, что водитель автомобиля Renault управлял автомобилем под воздействием 2,9 промилле алкоголя и не имел водительского удостоверения. Полиция открыла уголовное производство по данному правонарушению и расследует обстоятельства аварии", - сказала представитель полиции.

Ни один из трех автомобилей не получил серьезных повреждений. Водителям не потребовалась медицинская помощь.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)