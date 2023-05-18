Путин раскрыл, что "деструктивно воздействует" на российских детей

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что по мере снижения детской смертности в России снижается уровень криминализации среди несовершеннолетних и ежегодно увеличивается количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования.

Тем не менее, "по-прежнему нуждается в совершенствовании" деятельность государства по устранению угроз детям, в частности, их "духовному" и "нравственному развитию", говорится в документе.

Согласно документу, особенно актуальны "угрозы безопасности в информационной среде, создаваемой сетью Интернет", от которой новое поколение подвергается "деструктивному воздействию".

Оно "формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью", говорится в стратегическом документе.

В документе, подписанном Путиным, указано, что "недружественные" России государства осуществляют "информационное манипулирование" в попытке "ценностной дезориентации общества, формирования в обществе ощущения неопределенности и нестабильности, искажения традиционных духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей", что "негативно влияет на качество среды, в которой развивается личность ребенка".

Как указано в документе, поэтому требуется создание "информационной продукции, способствующей ценностному, моральному и духовному развитию" детей, а также государственная поддержка содержания в интернете, которое будет направлено "на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей", подчеркивается в документе.

Таким образом, Путин фактически потребовал оградить детей от Интернета и "внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия" и "внешней идейно-ценностной экспансии".

Также среди целей стратегии указан "сокращение объема информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей", и повышение "информационной безопасности" несовершеннолетних.

Ответственным за реализацию стратегии назначено правительство России, которому в течение ближайших шести месяцев нужно разработать план реализации стратегии и контролировать ее выполнение. Ожидается, что каждый год правительству РФ придется отчитываться об этом перед Путиным.