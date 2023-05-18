Половина граждан РФ в Латвии не смогли сдать экзамен по латышскому

Экзамен на знание государственного языка сдавали 4995 граждан России: 4139 человек в Риге, 257 - в Даугавпилсе, 599 - в Лиепае. При этом те граждане РФ, которые зарегистрировались на прохождение проверки с 1 февраля по 24 марта, продолжают проходить ее до 22 мая.

В Даугавпилсе тест на знание государственного языка на уровне А2 с первого раза сдали 128 человек, в Лиепае - 306, в Риге - 2006.

Наилучшие результаты экзаменуемые показали при проверке навыков чтения, где средний балл составил 73%, в части понимания языка на слух - 71%, в устной части - 67%.

Самые большие трудности вызывает письменная часть экзамена: те, кому не удалось сдать экзамен с первого раза, получили средний балл 36%. Средний балл за письменную часть среди всех сдававших экзамен составляет 56%.

Как сообщалось,

те граждане России, которые не зарегистрировались на экзамен по латышскому языку до 24 марта, смогут сделать это с 1 по 30 июня, а экзамен сдать с 1 июля по 13 августа этого года.

В случае необходимости граждане России должны будут зарегистрироваться на повторную проверку с 1 по 31 августа и пройти ее с 4 сентября по 30 ноября.

Для тех граждан России с постоянным видом на жительство, которые не предоставят до 1 сентября текущего года сертификат о владении государственным языком или назначенной до 30 ноября переэкзаменовке, вид на жительство после 1 сентября перестанет действовать.