Компания Leica продолжает поставлять в РФ бинокли и прицелы

После полномасштабного вторжения России в Украину немецкий производитель фотоаппаратов Leica Camera AG объявил о приостановке импорта в Россию и закрытии фирменного магазина в Москве. Однако, вопреки обещанию, компания не только продолжила поставки, но и начала импортировать бинокли с лазерными дальномерами и прицелами ночного видения, сообщает The Insider.
Лазерные дальномеры и нивелиры швейцарской компании Leica Geosystems также попадают в Россию, правда, через третьи страны. Это оборудование можно использовать в военных целях, например, для корректировки артиллерийского огня.
16 марта 2022 года профильное издание Macfilos, ссылаясь на пресс-релиз Leica Camera AG, сообщило, что компания прекращает деятельность в России и вскоре закроет свой единственный магазин в стране. Об уходе компании писали многие ресурсы, следящие за международными компаниями после полномасштабного вторжения России в Украину, - например, Йельская школа менеджмента. Однако фактическое поведение компании отличается от пресс-релиза.
Leica - один из нишевых производителей люксовых фотоаппаратов и оптики, но помимо фотоаппаратов также выпускает зрительные трубы, бинокли и очки под брендом Mykita. Оборот компании в 2021/22 финансовом году вырос на 16% и составил 450 миллионов евро. В России у Leica Camera есть свой филиал - Leica Camera Russia LLC, и фирменный магазин в ГУМе.
По данным Единого госреестра юридических лиц, 6 апреля 2023 года Leica Camera Russia LLC вместо объявленной приостановки работы в России лишь сменило название на "Вечерняя Звезда LLC". Однако основатели компании остались прежними. 99% российской компании принадлежит Leica Camera Austria GmbH, еще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Главой компании является гражданин Германии Клаус Хауэр, ранее работавший в российском представительстве Volkswagen.
Российское отделение Leica должно было стать послом качества немецкой оптики в России - по крайней мере, так утверждается в корпоративных заявлениях компании. Однако после начала войны в Украине предприятие, похоже, сменило специализацию со сверхдорогих камер на товары двойного назначения. Если в 2020 и 2021 годах Leica Camera Russia получила только одну декларацию на бинокли с дальномером, то в 2022 году все произошло с точностью до наоборот: компания выдала только одну декларацию на ввоз камер, но три - на приборы ночного видения.
Сразу после полномасштабного вторжения в Россию и после того, как прессе стало известно о преступлениях российской армии в Буче, Leica Camera Russia выдала сразу три декларации на ввоз биноклей и прицелов: 6 июля, 18 ноября и 15 декабря 2022. года. Такие декларации принимаются для таможенного оформления первой партии товаров. Последующие поставки обычно оформляются на основании существующей декларации в целях экономии. Например, декларация на бинокль с лазерным дальномером EAEU N RU D-DE.RA04.V.66670/22 07/06/2022 действует пять лет, с ней товар можно ввозить в Россию до июля 2027 года.
Помимо поставок в свой филиал, Leica Camera также сотрудничала с другими российскими клиентами. По данным агрегатора таможенных данных ImportGenius, до декабря 2019 года немецкая Leica Camera AG поставляла оптическое оборудование Ковровскому механическому заводу, производящему газовые центрифуги для обогащения урана. Еще одним клиентом компании был Красногорский завод им. С.А. Зверева. Эта компания выпускает фотоаппараты "Зенит-М", разработанные на базе немецкого фотоаппарата Leica M 240.
Помимо любительских фотоаппаратов, Красногорский завод выпускает и военную оптику, от космической фототехники до систем управления огнем для вертолетов Ми-35. Последняя поставка на Красногорский завод датирована декабрем 2021 года. При этом Leica не нарушила санкции: Евросоюз запретил экспорт биноклей и приборов ночного видения в Россию только через год после начала войны - 25 февраля 2023 года.
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