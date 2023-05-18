Компания Leica продолжает поставлять в РФ бинокли и прицелы

Российское отделение Leica должно было стать послом качества немецкой оптики в России - по крайней мере, так утверждается в корпоративных заявлениях компании. Однако после начала войны в Украине предприятие, похоже, сменило специализацию со сверхдорогих камер на товары двойного назначения. Если в 2020 и 2021 годах Leica Camera Russia получила только одну декларацию на бинокли с дальномером, то в 2022 году все произошло с точностью до наоборот: компания выдала только одну декларацию на ввоз камер, но три - на приборы ночного видения.

Сразу после полномасштабного вторжения в Россию и после того, как прессе стало известно о преступлениях российской армии в Буче, Leica Camera Russia выдала сразу три декларации на ввоз биноклей и прицелов: 6 июля, 18 ноября и 15 декабря 2022. года. Такие декларации принимаются для таможенного оформления первой партии товаров. Последующие поставки обычно оформляются на основании существующей декларации в целях экономии. Например, декларация на бинокль с лазерным дальномером EAEU N RU D-DE.RA04.V.66670/22 07/06/2022 действует пять лет, с ней товар можно ввозить в Россию до июля 2027 года.

Помимо поставок в свой филиал, Leica Camera также сотрудничала с другими российскими клиентами. По данным агрегатора таможенных данных ImportGenius, до декабря 2019 года немецкая Leica Camera AG поставляла оптическое оборудование Ковровскому механическому заводу, производящему газовые центрифуги для обогащения урана. Еще одним клиентом компании был Красногорский завод им. С.А. Зверева. Эта компания выпускает фотоаппараты "Зенит-М", разработанные на базе немецкого фотоаппарата Leica M 240.

Помимо любительских фотоаппаратов, Красногорский завод выпускает и военную оптику, от космической фототехники до систем управления огнем для вертолетов Ми-35. Последняя поставка на Красногорский завод датирована декабрем 2021 года. При этом Leica не нарушила санкции: Евросоюз запретил экспорт биноклей и приборов ночного видения в Россию только через год после начала войны - 25 февраля 2023 года.