Дефицит бюджета России уже превысил план на весь 2023 год. Опасно ли это для экономики?

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России находится на высоком уровне, отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Так в начале мая морские поставки российской нефти достигли рекордного показателя в 4,1 млн баррелей в сутки.

СМИ регулярно пишут о том, что Россия в целом смогла легко переориентировать свой экспорт и найти новых покупателей - в Китае и Индии.

В последние недели растет доля поставок с неизвестным конечным пунктом назначения, говорит Салихов. Он связывает это в том числе с обходом санкционных ограничений в части ценового потолка.

О том, что Россия нарушает санкционный механизм, ранее сообщали эксперты-авторы расследования, заказанного Киевской школой экономики. Они установили, что за первый квартал этого года в тихоокеанском порту Козьмино в Приморском крае 95% отправленной на экспорт нефти было продано по цене выше 60 долларов за баррель.

Во второй половине апреля - начале мая скидка на российскую нефть составляла 24 доллара за баррель. В последние месяцы она снижается - возможно, сказались как раз найденные новые маршруты поставок, а заодно и ограничения на добычу нефти в стране.

На сколько при текущем сценарии хватит ФНБ?

По итогам года дефицит бюджета может составить около 5-6 трлн рублей, если расходы будут на уровне 31-32 трлн рублей, говорит Александр Исаков.