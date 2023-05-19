Военный фотограф, снимавший осаду Мариуполя: страх не уйдет, его нельзя научиться игнорировать

- Как вам спится? Вы видели столько глаз детей и раненых. Я вы с этим справляетесь?

- Ну ведь не только я. Сейчас тысячи украинцев переживают то же самое. Если я много лет специализируюсь на этой теме, я обязан делать свою работу. Я делаю человеческие истории об обычных украинцах, которые оказались в центре войны. Понимание того, зачем ты это делаешь, позволяет справляться с эмоциональной нагрузкой. Я не знаю, что тут еще можно сказать.

Евгений Малолетка бежит по горящему после российского ракетного обстрела пшеничному полю. Харьковская область, Украина. 29 июля, 2022. Снимал Мстислав Чернов (AP Photo/Mstyslav Chernov) Фото: Mstyslav Chernov

- Как вы сняли горящее поле?

- Это было в двух километрах от российской границы. Нам сообщили, что после обстрела российской стороной нашей территории на границе горят пшеничные поля. Мы сразу поехали туда и стали снимать. Но вскоре появились наши военные, ВСУ, которые настоятельно нам советовали уехать, так как опасность обстрелов там сохранялась, летали вражеские дроны.

- Когда закончится война, вы продолжите ездить по горячим точкам или измените жанр работы?

- Когда закончится, тогда и буду думать. Наверное, действительно понадобится время чтобы прийти в себя, восстановиться. Возможно нужно будет сменить локации или фокус работы. Но об этом я подумаю потом. Пока идет война нет смысла загадывать.

- О чем вас спрашивают иностранные коллеги, когда вы встречаетесь?

- Большинство высказывают слова поддержки, сочувствуют украинцам. Мне пришлось выступать перед большими аудиториями в Нидерландах, в Польше, в США. Каждый раз я рассказываю о том, что видел. Моя работа состоит не только в том, чтобы передавать агентству фотографии, но и персонально доносить информацию. Да, я и Мстислав Чернов - мы стали журналистами, которых признали в мире, но это история не о нас. Это история о людях, которых мы снимаем.