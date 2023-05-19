Правительство Эстонии одобрило исключение для некоторых граждан РФ и Беларуси

В частности, исключение будет сделано для проживающих в Эстонии на законных основаниях студентов, врачей, стоматологов и академических сотрудников, которые являются гражданами России и Беларуси. Им будет предоставлена возможность получить новый вид на жительство для более длительного пребывания в Эстонии.

Исключения касаются людей, прибывших в Эстонию на учебу или работу до начала полномасштабной военной агрессии России в Украине и сдавших все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошедших эстоноязычную учебную программу, а также владеющих эстонским языком не ниже уровня B2. На академических сотрудников языковое требование не распространяется.

В учебном году 2022/2023 в вузах обучаются в общей сложности 298 граждан России и Беларуси, подлежащих санкциям, предлагаемое исключение распространяется прежде всего на тех 78 человек, которые оканчивают эстоноязычную учебную программу.