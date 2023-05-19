На Гребенщикова составили протокол за высказывания о войне

Российский музыкант Борис Гребенщиков оказался в фокусе пропагандистских СМИ на этой неделе. В частности, Тверской суд Москвы составил на музыканта протокол за высказывания о войне.

"Понятия не имею, о чем речь. Я не знаю, будем ждать. Уж чего-чего, а про армию я вообще никогда ничего не говорил", - цитирует Гребенщикова StarHit.ru.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно живет в Лондоне. Он отмечает, что в Великобритании работать значительно приятнее, чем в России.



В марте стало известно, что на Бали был отменен концерт Бориса Гребенщикова.