Видео и фото ⟩ На Кипсале прошел форум вдохновения Līdere-2023!

Сегодня, 19 мая, в Риге, в выставочном центре Ķīpsala, состоялся шестой форум роста и вдохновения LĪDERE, который в этом году посмотрели 2500 человек. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на TVNET!
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Модератор форума Илзе Добеле
Основная часть мероприятия неизменно делится на три сессии: "Профессиональный рост – достигай большего", "Отношения. Семья. Взаимодействие" и "Личностное развитие – мечтай смелее", где своими историями поделятся 17 вдохновляющих и жизнерадостных лекторов. Посетителей в течение дня будут ждать различные сюрпризы, подготовленные большой группой сторонников Forums LĪDERE, чтобы сделать этот день незабываемым и очаровательным праздником для каждой дамы.
Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.
Видео: отчет о прошедшем форуме роста и вдохновения LĪDERE
Галерея: Līdere 2023
Галерея: Līdere 2022
Foto: Forums "Līdere 2021"
Foto: Forums "Līdere 2020"