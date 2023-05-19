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Видео и фото ⟩ На Кипсале прошел форум вдохновения Līdere-2023!

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Фото: TVNET

Сегодня, 19 мая, в Риге, в выставочном центре Ķīpsala, состоялся шестой форум роста и вдохновения LĪDERE, который в этом году посмотрели 2500 человек. Смотрите прямую трансляцию мероприятия на TVNET!

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Модератор форума Илзе Добеле

Основная часть мероприятия неизменно делится на три сессии: "Профессиональный рост – достигай большего", "Отношения. Семья. Взаимодействие" и "Личностное развитие – мечтай смелее", где своими историями поделятся 17 вдохновляющих и жизнерадостных лекторов. Посетителей в течение дня будут ждать различные сюрпризы, подготовленные большой группой сторонников Forums LĪDERE, чтобы сделать этот день незабываемым и очаровательным праздником для каждой дамы.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь

Видео: отчет о прошедшем форуме роста и вдохновения LĪDERE

Галерея: Līdere 2023

Галерея: Līdere 2022

Foto: Forums "Līdere 2021"

Foto: Forums "Līdere 2020"

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