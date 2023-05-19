Как позаботиться о здоровье полости рта и вовремя распознать заболевания?

"Если ребенку меньше десяти лет, родителям рекомендуется каждый вечер вместе чистить ребенку зубы, так как в это время еще не выработаны навыки качественной чистки зубов. Они развиваются вместе с умением писать", – добавляет сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале.

Межзубные поверхности должны быть тщательно очищены. Это можно сделать с помощью зубной нити с воском, межзубной щетки соответствующего размера или чистящего устройства air floss. Ни один из этих способов не травматичен для зубов – это совсем просто и удобно.

Средство для полоскания рта – только по рекомендации специалиста. Антибактериальные жидкости для полоскания рта обычно используются для профилактики или лечения гингивита. Лечащий специалист порекомендует подходящее средство, применять его без надобности не рекомендуется.

Регулярные визиты к специалисту. Даже если жалоб и дискомфорта нет, следует раз в год ходить на осмотр к стоматологу, а к гигиенисту – два раза в год. Большинство заболеваний полости рта изначально бессимптомны, поэтому важно проводить тесты, чтобы убедиться в здоровье полости рта и вовремя диагностировать изменения.

"Мы учимся заботиться о гигиене полости рта с раннего детства, и со временем это становится само собой разумеющейся ежедневной привычкой. В качестве напоминания о чистке зубов можно использовать настройки на цифровых устройствах – часах, смартфонах или планшетах — а также размещать напоминания в письменной форме – стикеры возле зеркала, холодильника и в других местах. Самым главным условием является дисциплина – строгое соблюдение правил. Привычка формируется, когда мы регулярно повторяем одно и то же действие не менее пяти дней подряд, а если делаем это хотя бы три месяца, то можем быть уверены, что оно будет иметь долгосрочный результат. Хорошая гигиена зубов – это улучшение качества жизни, улучшение самочувствия, снижение интенсивности кариеса, профилактика заболеваний десен и, как следствие, экономия финансов", – подчеркивает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.