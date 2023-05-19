Как позаботиться о здоровье полости рта и вовремя распознать заболевания?

Красивая улыбка, крепкие зубы и здоровые десны – здоровье полости рта влияет не только на внешний вид человека, но и на самооценку, качество жизни и общее состояние организма. Одной из важнейших предпосылок здоровья полости рта является правильная и тщательная гигиена, а также регулярное посещение стоматолога и гигиениста. Как вовремя распознать заболевания полости рта и что следует учитывать при ежедневном уходе за полостью рта, объясняет Марите Шукеле, фармацевт аптечной сети Apotheka, и сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале, заведующая отделом стоматологических изделий SIA Magnum Medical.
"На здоровье зубов и полости рта влияет несколько факторов – не только гигиена полости рта, но и ежедневный рацион, вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, и другие заболевания, такие как диабет или заболевания желудочно-кишечного тракта. Следует отметить, что проблемы со здоровьем полости рта – это не просто эстетическая проблема или дискомфорт, которым можно долгое время пренебрегать. Постоянное воспаление и наличие бактерий могут способствовать заболеваниям сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы, а также отражаться на общем самочувствии организма. Чтобы этого не произошло, необходимо ежедневно заботиться о здоровье полости рта, причем начинать это нужно с раннего детства. Кроме правильной гигиены, необходимо посещать стоматолога один раз в год, а стоматолога-гигиениста два раза в год. Также следует обращать внимание на симптомы болезни и вовремя обращаться к специалисту, чтобы установить диагноз и начать лечение", — подчеркивает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
Неприятный запах изо рта и кровоточивость десен являются общими симптомами
Такие симптомы, как кровоточивость десен, постоянный неприятный запах изо рта, боль в зубах, деснах или челюсти, язвы во рту, отек десен, челюсти или лимфатических узлов и повышенная чувствительность зубов, могут указывать на заболевание полости рта. Проявления заболевания индивидуальны для каждого пациента, и они могут быть разными при каждом заболевании, поэтому важно обратиться к специалисту, если вы заметили изменения или дискомфорт в ротовой полости.
Кариес – постепенное разрушение твердых тканей зубов, вызванное бактериями. Вначале кариес поражает эмаль зуба, но затем, разрушая ее, образует кариозную полость. Если не лечить кариес, он может поразить нерв зуба и вызвать воспаление. При поражении зуба пациент может отмечать изменение цвета зуба, чувствительность зуба, сильную боль на поздней стадии.
Зубной камень – твердый желто-коричневый минерализованный зубной налет. Интенсивнее образуется на межзубных поверхностях и у края десен, реже на жевательных поверхностях зубов. Зубной камень образуется в результате затвердевания остатков пищи, микроорганизмов и мертвых тканей. Под воздействием зубного камня появляется неприятный запах изо рта, десны становятся чувствительными и краснеют, развивается воспаление десен, в том числе кровоточивость.
Гингивит – воспаление десен, вызванное бактериями зубного налета. Десна могут быть красными, может наблюдаться отек и кровоточивость десен. Если не лечить гингивит, развивается периодонтит, то есть воспаление опоры зуба, в результате чего появляются десневые карманы и зуб становится подвижным.
Стоматит – воспаление слизистой оболочки полости рта. На стоматит указывают мелкие язвочки или сыпь на деснах, языке, небе, внутри губ или щек. Для стоматита также характерны отек и жжение, боль при разговоре, приеме пищи или питье.
Афты – маленькие белесые язвы на слизистой оболочке полости рта. Язвы могут быть вызваны инфекциями полости рта, ослабленным иммунитетом, стрессом, аллергическими реакциями и различными инфекциями организма.
Рекомендации по правильной гигиене полости рта
"Одной из наиболее частых причин заболеваний полости рта является плохая и небрежная гигиена. Чистить зубы необходимо два-три раза в день, после каждого приема пищи, выделяя этому каждый раз по две-три минуты. Вам следует чистить зубы зубной пастой с фтором, но ваш стоматолог или стоматолог-гигиенист может порекомендовать дополнительные продукты, такие как зубная нить, промышленные щетки, периодические полоскания рта, гели или другие препараты. Как шутят стоматологи, тщательно чистить нужно только те зубы, которые вы хотите сохранить на долгие годы", – говорит сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале, заведующая отделом стоматологических изделий SIA Magnum Medical.
Зубы следует чистить мягкой зубной щеткой, которую рекомендуется менять не реже одного раза в три месяца. Если щетинки зубной щетки погнуты, ее следует немедленно заменить – поврежденные щетинки не могут полностью очистить поверхность зубов. Также рекомендуется регулярно менять зубную пасту, иначе микрофлора полости рта может выработать резистентность, что приведет к плохой гигиене полости рта. На это следует обращать особое внимание при использовании лечебных зубных паст, таких как пасты, препятствующие и уменьшающие образование зубного налета и зубного камня.
- Выбирайте зубную пасту, содержащую фториды (F) с добавленной концентрацией фтора, соответствующей возрасту человека, обращайте обратить внимание на дозировку зубной пасты:
- Концентрация фтора (F), соответствующая возрасту 0–2 лет, составляет 1000 ppm, доза размером с рисовое зернышко;
- Концентрация фтора (F), соответствующая возрасту 2–6 лет, составляет 1000-1500 ppm, доза размером с горошину;
- с 6 лет соответствующая концентрация фтора (F) составляет 1500 частей на миллион, доза равна длине головки зубной щетки (или размеру фасолины).
"Если ребенку меньше десяти лет, родителям рекомендуется каждый вечер вместе чистить ребенку зубы, так как в это время еще не выработаны навыки качественной чистки зубов. Они развиваются вместе с умением писать", – добавляет сертифицированный стоматолог-гигиенист Мара Ужбале.
Межзубные поверхности должны быть тщательно очищены. Это можно сделать с помощью зубной нити с воском, межзубной щетки соответствующего размера или чистящего устройства air floss. Ни один из этих способов не травматичен для зубов – это совсем просто и удобно.
Средство для полоскания рта – только по рекомендации специалиста. Антибактериальные жидкости для полоскания рта обычно используются для профилактики или лечения гингивита. Лечащий специалист порекомендует подходящее средство, применять его без надобности не рекомендуется.
Регулярные визиты к специалисту. Даже если жалоб и дискомфорта нет, следует раз в год ходить на осмотр к стоматологу, а к гигиенисту – два раза в год. Большинство заболеваний полости рта изначально бессимптомны, поэтому важно проводить тесты, чтобы убедиться в здоровье полости рта и вовремя диагностировать изменения.
"Мы учимся заботиться о гигиене полости рта с раннего детства, и со временем это становится само собой разумеющейся ежедневной привычкой. В качестве напоминания о чистке зубов можно использовать настройки на цифровых устройствах – часах, смартфонах или планшетах — а также размещать напоминания в письменной форме – стикеры возле зеркала, холодильника и в других местах. Самым главным условием является дисциплина – строгое соблюдение правил. Привычка формируется, когда мы регулярно повторяем одно и то же действие не менее пяти дней подряд, а если делаем это хотя бы три месяца, то можем быть уверены, что оно будет иметь долгосрочный результат. Хорошая гигиена зубов – это улучшение качества жизни, улучшение самочувствия, снижение интенсивности кариеса, профилактика заболеваний десен и, как следствие, экономия финансов", – подчеркивает фармацевт Apotheka Марите Шукеле.
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