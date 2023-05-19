Евгению Ройзману назначили штраф в 3000 евро по делу о "дискредитации" армии РФ

Обвинение просило суд оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей штрафа, а также сохранить наложенный на него запрет определенных действий, а именно на пользование интернетом.

Уголовное дело о повторной "дискредитации" армии было заведено на Ройзмана летом 2022 года. До этого на него трижды составляли административные протоколы о "дискредитации", общая сумма штрафа по ним составила 150 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный 1 июля 2022 года ролик в YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине. Как объявил представитель обвинения в суде, политик опубликовал ролик, "желая дестабилизировать политическую обстановку" и "сформировать негативные настроения".

На суде адвокаты Ройзмана попросили приобщить к делу характеристики, которые дали вдова первого президента РФ Наина Ельцина, певица Алла Пугачева, правозащитница Ева Меркачева и журналист Алексей Венедиктов. Обращение Аллы Пугачевой суд принимать отказался.