Скандал с пожертвованиями Украине: эстонский депутат покидает парламент

Член парламентской фракции "Ээсти 200" Йоханна-Мария Лехтме решила покинуть Рийгикогу, пишет Rus.Postimees.
"Это мое личное решение. Как член Рийгикогу я буду находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволит установить истину или провести справедливое расследование", – сказала она, добавив, что также хочет спасти от незаслуженного давления партию "Ээсти 200".
Она не хочет давать оценку выдвинутым против нее обвинениям, но продолжает подтверждать, что даст собственные исчерпывающие ответы в ходе производств, начатых правоохранительными органами.
Йоханна-Мария Летме больше не является членом партии "Ээсти 200", во фракции "Ээсти 200" ее заменит Зюлейха Измайлова.
Председатель "Ээсти 200" Лаури Хуссар прокомментирует уход Лехтме сегодня в 14:30.
Напомним, что 9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества, чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. В тот же день совет НКО Slava Ukraini на время расследования отозвал Лехтме из правления организации.
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