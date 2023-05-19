Скандал с пожертвованиями Украине: эстонский депутат покидает парламент

"Это мое личное решение. Как член Рийгикогу я буду находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволит установить истину или провести справедливое расследование", – сказала она, добавив, что также хочет спасти от незаслуженного давления партию "Ээсти 200".

Она не хочет давать оценку выдвинутым против нее обвинениям, но продолжает подтверждать, что даст собственные исчерпывающие ответы в ходе производств, начатых правоохранительными органами.

Йоханна-Мария Летме больше не является членом партии "Ээсти 200", во фракции "Ээсти 200" ее заменит Зюлейха Измайлова.

Председатель "Ээсти 200" Лаури Хуссар прокомментирует уход Лехтме сегодня в 14:30.

Напомним, что 9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества, чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. В тот же день совет НКО Slava Ukraini на время расследования отозвал Лехтме из правления организации.