Сотрудники LTV могут объявить забастовку

LTV подчеркивает, что в 2023 году предприятие начало работу в рамках технического бюджета, и до сих пор не решены существенные вопросы, связанные с оперативной деятельностью LTV, - не приняты решения о предоставлении LTV финансирования на компенсацию подорожания коммунальных услуг и расходов на освещение войны в Украине.

На предприятии указывают, что, не зная, будет ли и в каком объеме предоставлено финансирование, LTV уже сейчас существенно снизило объем освещения войны в Украине, а также остановило заказы нескольких оригинальных передач на лето и новый осенний сезон. Есть циклы передач, которые до сих пор не планируются на осень или для которых предусмотрено сокращение числа выпусков.

LTV подчеркивает, что для выполнения заказов на содержание, подготовку передач, а также предоставления гарантий работникам LTV, что им летом и осенью будет обеспечена нагрузка, решения о предоставлении финансирования должны быть приняты незамедлительно, ведь оплата труда технических и творческих работников LTV напрямую связана с объемом выполняемой работы. Вместе с тем в ситуации, если существенная часть оригинального содержания летом и в новом сезоне не будет создана, существует риск, что работу в LTV бросят профессионалы, высоко оцениваемые в сфере СМИ, поясняют представители LTV.

В настоящее время конкретное время и продолжительность забастовки ни LTV, ни SEPLP не упомянули.