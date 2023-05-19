Сотрудники LTV могут объявить забастовку

Работники Латвийского телевидения (LTV) могут объявить забастовку, протестуя против возможного сокращения объема оригинального содержания в программах LTV в осеннем сезоне этого года. Это повлияло бы на зарплату работников, агентство LETA выяснило в совете общественных электронных средств массовой информации (SEPLP).
Как указывает SEPLP, совет уже в январе предупреждал, что в этом году общественные СМИ могут существенно снизить объем оригинального содержания, если не будет получено достаточное дополнительное финансирование.
Этот год LTV пришлось начать с меньшим бюджетом, поскольку значительные средства нужно было направить на оплату энергоресурсов.
SEPLP надеется, что для улучшения ситуации в Кабинете министров по возможности быстрее будет поддержана просьба предоставить LTV 850 870 евро и Латвийскому радио 143 969 евро, необходимые для уменьшения негативного влияния, вызванного ростом цен на энергоресурсы в 2023 году и для продолжения производства содержания в равноценном первой половине года объеме.
Совет также призвал Министерство культуры поддержать и направить на рассмотрение в Кабинет министров просьбу о предоставлении из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" 529 695 евро LTV и 154 738 евро Латвийскому радио, чтобы общественные СМИ в этом году могли продолжать в прежнем объеме освещать войну в Украине, в том числе сообщая с места событий.
У LTV агентство LETA выяснила, что встреча работников с SEPLP состоялась в четверг, 18 мая. Основной темой беседы были актуальные события процесса объединения общественных СМИ, но был затронут и важнейший сейчас для работников LTV вопрос - острый дефицит финансирования, который в случае, если не будет найдено решение о компенсациях расходов, заявленных в начале года, значительно изменит объем оригинального содержания LTV в новом осеннем сезоне.
LTV подчеркивает, что в 2023 году предприятие начало работу в рамках технического бюджета, и до сих пор не решены существенные вопросы, связанные с оперативной деятельностью LTV, - не приняты решения о предоставлении LTV финансирования на компенсацию подорожания коммунальных услуг и расходов на освещение войны в Украине.
На предприятии указывают, что, не зная, будет ли и в каком объеме предоставлено финансирование, LTV уже сейчас существенно снизило объем освещения войны в Украине, а также остановило заказы нескольких оригинальных передач на лето и новый осенний сезон. Есть циклы передач, которые до сих пор не планируются на осень или для которых предусмотрено сокращение числа выпусков.
LTV подчеркивает, что для выполнения заказов на содержание, подготовку передач, а также предоставления гарантий работникам LTV, что им летом и осенью будет обеспечена нагрузка, решения о предоставлении финансирования должны быть приняты незамедлительно, ведь оплата труда технических и творческих работников LTV напрямую связана с объемом выполняемой работы. Вместе с тем в ситуации, если существенная часть оригинального содержания летом и в новом сезоне не будет создана, существует риск, что работу в LTV бросят профессионалы, высоко оцениваемые в сфере СМИ, поясняют представители LTV.
В настоящее время конкретное время и продолжительность забастовки ни LTV, ни SEPLP не упомянули.
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