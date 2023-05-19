Видео ⟩ "Там дети ходят в школу". Жители Кенгарагса жалуются на пьющие по утрам компании

Жители также сняли несколько видео, на которых видны компании - в основном это мужчины, но иногда и женщины с младенцами.

"Дети ходят в школу. Восьми-, девятилетние мальчики ходят в школу, а там пьют, сосутся и так далее. Полиция ничего не может сделать", - говорит Янис.

Местные знают, что нередко они не только пьют алкоголь, но и решают взаимоотношения и мешают прохожим.

Заместитель директора школы отметила, что у соседней школы проблем с ситуацией нет, школьники в безопасности, а от родителей жалобы не поступали.

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Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets