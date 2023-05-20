После короткой прогулки мужчина обнаружил, что покрыт 40 клещами

"Я посмотрел вниз и увидел, что мои джинсы и обувь покрыты клещами. Я был в полном шоке. Особенно насчет клещей на джинсах, потому что они очень быстро ползли вверх по ноге", - рассказал изданию Newsweek мужчина, изначально разместивший фотографию с насекомыми на портале Reddit.

Всего мужчина снял со своего тела 40 клещей. Хотя большинство из них было на ногах и обуви, некоторые также заползли ему на голову. Почти ни один из клещей не присосался, поэтому их было легко удалить. Насекомые покрыли и собаку мужчины.

В публикации на Reddit мужчина описал свой неприятный опыт: "Десять минут ходьбы, и я покрыт примерно 40 клещами. Убейте меня".

Мужчина также рассказал, что в этом районе клещи очень распространены, хотя обычно не в таком большом количестве.

Обнаружить на себе кровососущее насекомое неприятно, но самая большая опасность кроется в заболеваниях, которые клещи переносят. Когда насекомое находит на теле подходящее место для кормления, оно буквально вонзает голову в кожу жертвы, выбрасывая в кровоток свою слюну, которая может содержать различные болезнетворные микробы. Заболевания включают болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Для профилактики подобных ситуаций специалисты рекомендуют избегать участков с большим количеством травы, так как для клещей это излюбленные места для охоты. Также рекомендуется надевать длинные штаны, а после каждой прогулки внимательно проверять, не осталось ли этих насекомых на одежде и коже.