Политолог скептически оценивает эффективное сотрудничество коалиции в будущем

На вопрос, будет ли избран новый президент 31 мая, эксперт ответила, что может быть избран давний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, выдвигаемый "Новым единством", но это зависит от того, решатся ли поддержать его кандидатуру Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" и готово ли "Новое Единство" сотрудничать с этими политическими силами.

Политолог хуже оценивает шансы кандидата от "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса на избрание, так как сотрудничество ОС с оппозиционными партиями "За стабильность" и "Латвия на первом месте" кажется невозможным.

В то же время эксперт отметила, что и Ринкевич, и Пиленс являются достаточно сильными кандидатами на пост президента, борьба между ними идет жесткая и серьезная.

Если новый президент не будет избран 31 мая, будут проведены новые выборы или второй тур выборов.

По мнению политолога, позиция Национального объединения (НО) - не голосовать ни за одного кандидата в первом туре выборов - логична, поскольку с отказом действующего президента Эгила Левитса баллотироваться право выдвигать кандидатуру президента у этой партии фактически было исчерпано.

Как сообщалось, в данный момент на должность президента Латвии выдвинуто три кандидата - Ринкевич, Пиленс и Элина Пинто от партии "Прогрессивные".