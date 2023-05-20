Украина раскрыла, сколько ракет может производить Россия

По оценке Скибицкого, Россия способна производить до 67 ракет в месяц, в том числе 35 крылатых ракет Х-101, 25 крылатых ракет "Калибр", пять баллистических ракет М723 для системы "Искандер-М" и две гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал".

Это означает, что Москве удалось получить компоненты для боеприпасов, несмотря на западные санкции, направленные на предотвращение этого.

По словам Скибицкого, российские военные, похоже, изменили стратегическое использование своего ракетного арсенала.

Зимой целью выстрелов было вывести из строя энергетическую структуру Украины.

Сейчас Россия обращает внимание на средства ПВО Украины, в том числе на недавно поставленные американские комплексы Patriot, а также на попытки помешать Киеву подготовиться к контратаке.