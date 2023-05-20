Эстонский союз защиты животных (Eestimaa Loomakaitse Liit) сообщил в пятницу, 19 мая, о том, что днем ранее ими было получено видео, на котором запечатлено жесточайшее избиение маленькой собаки проживающим в Таллинне Романом Бурмейстером. Об этом пишет Rus.Postimees.
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ВИДЕО ⟩ Житель Таллинна избил собаку и отказался отдать животное, полиция применила силу
На кадрах видеоролика, в котором разворачивается жестокое избиение крошечной собачки, видно, что судя по всему, житель муниципального дома по улице Раадику, 8/3 Роман Бурмейстер возвращался с прогулки с собакой. Когда он зашел в подъезд, на видео было видно, будто бы собака уже боялась его, держалась в стороне и прижималась к полу. В какой-то момент Бурмейстер схватил животное за голову и швырнул в стеклянную дверь. Этого оказалось недостаточно, и садист продолжил с грубой силой бить собаку рукояткой поводка. Убегая, испуганная собака избежала последнего удара ногой.
Видео: избиение собаки на улице Раадику (осторожно, жестокие кадры)
Эстонским союзом защиты животных было принято решение, что животное больше не может оставаться с таким хозяином, после чего была организована спасательная операция с участием чиновника Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлеса Каупа и передачей Reporter. По словам хозяина, собака наступила в краску, за что и была наказана. Хозяева выдумывали различные истории о том, что это не их собака, а на место стали прибывать их знакомые, утверждавшие, что животное принадлежит им. Роман Бурмейстер отказывался отдавать животное и лишь через два с половиной часа спасательных работ с участием четырех экипажей и 10 полицейских собака попала в руки зоозащитников.
Позднее, по данным Эстонского союза защиты животных, в клинике было выявлено пятикратное увеличение печеночных показателей у собаки, что обычно бывает при травме органа. Кроме того, собака хромала на заднюю ногу и не могла опустить ее. Также она не могла свободно сидеть, и испытывала боль от прикосновений к спине.
На сегодняшний день союз подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, оснований для которого, по мнению организации, должно быть более чем достаточно. На данный момент собака находится в приюте, где получает обезболивающие, много угощений и заботы.
Эстонский союз защиты животных выражает благодарность сообщившему о жестоком избиении собаки своим родителям ребенку и человеку, который снял с камеры видеонаблюдения видео с избиением животного.
По словам самого Романа Бурмейстера, собака содержалась в хороших условиях, заботе и любви, а иногда ее даже баловали.
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