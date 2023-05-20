ВИДЕО ⟩ Житель Таллинна избил собаку и отказался отдать животное, полиция применила силу

На кадрах видеоролика, в котором разворачивается жестокое избиение крошечной собачки, видно, что судя по всему, житель муниципального дома по улице Раадику , 8/3 Роман Бурмейстер возвращался с прогулки с собакой. Когда он зашел в подъезд, на видео было видно, будто бы собака уже боялась его, держалась в стороне и прижималась к полу. В какой-то момент Бурмейстер схватил животное за голову и швырнул в стеклянную дверь. Этого оказалось недостаточно, и садист продолжил с грубой силой бить собаку рукояткой поводка. Убегая, испуганная собака избежала последнего удара ногой.

Эстонским союзом защиты животных было принято решение, что животное больше не может оставаться с таким хозяином, после чего была организована спасательная операция с участием чиновника Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлеса Каупа и передачей Reporter. По словам хозяина, собака наступила в краску, за что и была наказана. Хозяева выдумывали различные истории о том, что это не их собака, а на место стали прибывать их знакомые, утверждавшие, что животное принадлежит им. Роман Бурмейстер отказывался отдавать животное и лишь через два с половиной часа спасательных работ с участием четырех экипажей и 10 полицейских собака попала в руки зоозащитников.