Зеленский на саммите G7: обещания F-16 и встреча с премьером колеблющейся Индии

В субботу Зеленский провел ряд двусторонних встреч - в частности, с премьер-министрами Британии и Италии Риши Сунаком и Джорджей Мелони, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также впервые с начала войны встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который по итогам встречи выразил Украине поддержку.

Зеленский и Моди Фото: Reuters

"Я очень хорошо понимаю вашу боль и боль граждан Украины", - сказал Моди. - Я могу заверить вас, что для решения этой проблемы Индия и я лично сделаем все, что в наших силах".

Встреча Зеленского с индийским лидером Нарендрой Моди стала первой после начала войны. В своем вечернем обращении в субботу Зеленский назвал ее "серьезным разговором".

"Верю, что Индия примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, которые очевидно нужны всем свободным нациям. Обсудили поддержку в разминировании, укреплении нашей медицины", - добавил украинский президент.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои дипломатические источники, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планировал поговорить с Зеленским.

Ранее да Силва обвинял Запад в том, что тот поощряет войну путем поставок оружия Украине вместо того, чтобы добиваться мирных переговоров.

В ответ на это власти Украины пригласили да Силву посетить страну и своими глазами увидеть "истинные причины и всю суть российской агрессии".

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