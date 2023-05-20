F-16 для контрнаступления ВСУ? Немецкий депутат о поставках

- Получается, что эта дискуссия которая возникает в Германии и в других странах, например, в США, по поводу решения о поставке F-16 - это страх спровоцировать Россию, так сказать, или это все же про технические трудности, о которых вы говорили?

- Прежде всего, это решение на национальном уровне, и у нас в Германии нет доступных боевых самолетов, включая Tornado и Eurofighter. Ни тот ни другой не могут быть интегрированы: один слишком старый и стоит более 200 часов технического обслуживания на летный час, а другой - потому что он слишком сложен для интеграции, логистически и технически. Вот почему Германия не может вмешиваться в решения других стран. Если они решили определить приоритет и хотят поставить истребители, они могут это сделать, и мы не будем это комментировать. Я также не знаю, каким соображениям федеральный канцлер или министр обороны отдает приоритет в своем решении, но как офицер ВВС, которым я являюсь, я могу сказать вам, что интеграция будет очень трудной для эксплуатации этих самолетов в рамках нынешней правовой базы.