Жители городка в Альпах так устали от туристов, что поставили забор на популярном месте для селфи

Австрийский город Гальштат является чрезвычайно популярным туристическим направлением благодаря живописным пейзажам. Однако постоянная туристическая суета утомила местных жителей, поэтому власти построили забор в излюбленном месте туристов для фотографирования, сообщает Euronews.
Здания Гальштата на фоне Альп знакомы многим. В место, где лучше всего наблюдается красивый пейзаж, направляется множество туристов, чтобы сфотографироваться. Местным жителям это наконец надоело, поэтому город построил там деревянный забор, закрывающий красивый вид.
Однако после недовольства людей в социальных сетях забор все-таки был снят.
После этого мэр Гальштата Александр Шейт заявил, что хочет разместить в этом месте плакат, напоминающий туристам, что в этом районе также живут люди.
Стремясь сократить поток туристов, ранее Гальштат ввел ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въезжать в город за один день.
Гальштат включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также считается, что город стал прообразом вымышленной деревни Эренделл в популярном диснеевском мультфильме "Холодное сердце".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!