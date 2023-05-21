Жители городка в Альпах так устали от туристов, что поставили забор на популярном месте для селфи

Здания Гальштата на фоне Альп знакомы многим. В место, где лучше всего наблюдается красивый пейзаж, направляется множество туристов, чтобы сфотографироваться. Местным жителям это наконец надоело, поэтому город построил там деревянный забор, закрывающий красивый вид.

Однако после недовольства людей в социальных сетях забор все-таки был снят.

После этого мэр Гальштата Александр Шейт заявил, что хочет разместить в этом месте плакат, напоминающий туристам, что в этом районе также живут люди.

Стремясь сократить поток туристов, ранее Гальштат ввел ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въезжать в город за один день.

Гальштат включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также считается, что город стал прообразом вымышленной деревни Эренделл в популярном диснеевском мультфильме "Холодное сердце".

Город Гальштат в австрийских Альпах Фото: Olga Gavrilova/Shutterstock