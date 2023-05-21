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Жители городка в Альпах так устали от туристов, что поставили забор на популярном месте для селфи

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Временный деревянный забор частично загораживает живописный вид, пока посетители делают селфи на фоне пейзажа в туристическом городе Гальштат, Австрия, 15 мая 2023 года.
Временный деревянный забор частично загораживает живописный вид, пока посетители делают селфи на фоне пейзажа в туристическом городе Гальштат, Австрия, 15 мая 2023 года. Фото: AFP/SCANPIX

Австрийский город Гальштат является чрезвычайно популярным туристическим направлением благодаря живописным пейзажам. Однако постоянная туристическая суета утомила местных жителей, поэтому власти построили забор в излюбленном месте туристов для фотографирования, сообщает Euronews.

Здания Гальштата на фоне Альп знакомы многим. В место, где лучше всего наблюдается красивый пейзаж, направляется множество туристов, чтобы сфотографироваться. Местным жителям это наконец надоело, поэтому город построил там деревянный забор, закрывающий красивый вид.

Однако после недовольства людей в социальных сетях забор все-таки был снят.

После этого мэр Гальштата Александр Шейт заявил, что хочет разместить в этом месте плакат, напоминающий туристам, что в этом районе также живут люди.

Стремясь сократить поток туристов, ранее Гальштат ввел ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въезжать в город за один день.

Гальштат включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также считается, что город стал прообразом вымышленной деревни Эренделл в популярном диснеевском мультфильме "Холодное сердце".

Город Гальштат в австрийских Альпах
Город Гальштат в австрийских Альпах Фото: Olga Gavrilova/Shutterstock

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