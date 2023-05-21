"Он остается только в наших сердцах": Зеленский о ситуации в Бахмуте

На саммите G7 в Хиросиме журналисты задали президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о том, контролируют ли ВСУ город Бахмут, за который много месяцев шло военное противостояние. "Думаю, нет", - передает слова Зеленского Reuters.
"Это трагедия. От города ничего не осталось. Сегодня он остается только в наших сердцах", - добавил украинский президент.
Журналисты задали вопрос Зеленскому перед его встречей с президентом США Джо Байденом.
Ранее о взятии Бахмута бойцами ЧВК "Вагнер" заявил ее основатель Евгений Пригожин. Позднее эту же информацию подтвердило российское Минобороны. Однако в Генштабе ВСУ и Минобороны Украины все еще утверждают, что бои за Бахмут продолжаются.
Многие сочли слова Зеленского первым подтверждением потери Бахмута Украиной. Однако корреспондент Financial Times в Киеве пишет в Twitter, что окружение украинского президента называет такую трактовку неверной. По их словам, Зеленский говорил, что Бахмут потерян в том смысле, что город полностью разрушен. ВСУ до сих пор не подтвердили факт оставления последних участков города.
Битва за Бахмут началась в августе 2022 года. По разным версиям, она унесла множество жизней с обеих сторон.
Галерея: Бахмут, Украина (март 2023 г.)
Какое значение имеет завоевание Бахмута?
По информации Американского института изучения войны (ISW), даже если заявление Пригожина - правда, то эта "победа" является лишь символической. Заявленный захват оставшихся кварталов в городе не имеет стратегического значения, поскольку не позволит истощенным силам ЧВК или армии РФ создать плацдарм для дальнейших наступательных операций. Продолжающиеся контратаки ВСУ к северу, западу и юго-западу от города в ближайшей перспективе осложнят любое потенциальное продвижение войск РФ за пределы Бахмута.
ISW также обращает внимание, что Пригожин объявил, что ЧВК "Вагнер" 25 мая передаст ответственность за Бахмут военным РФ. Эксперты отмечают, что отход в соприкосновении с противником - сложная задача, с которой силы ЧВК вряд ли справятся за пять дней.
Российское командование же вряд ли сможет собрать достаточно сил, чтобы сменить в Бахмуте наемников ЧВК и удержать его фланги в течение объявленного Пригожиным срока, избегая при этом переброски сил РФ из других районов. Заявление Пригожина может быть попыткой ввести в заблуждение ВСУ, чтобы контратаковать через Бахмут, говорится в сводке ISW.
Военные эксперты также считают, что армии РФ, вероятно, потребуется перебросить дополнительные силы к Бахмуту, даже если "Вагнер" останется в городе. Эти силы могут быть предназначены для замены боевиков "Вагнера", но более вероятно, что их будут использовать для обеспечения безопасности флангов Бахмута, пишут в ISW.
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