"Он остается только в наших сердцах": Зеленский о ситуации в Бахмуте

"Это трагедия. От города ничего не осталось. Сегодня он остается только в наших сердцах", - добавил украинский президент.

Журналисты задали вопрос Зеленскому перед его встречей с президентом США Джо Байденом.

Ранее о взятии Бахмута бойцами ЧВК "Вагнер" заявил ее основатель Евгений Пригожин. Позднее эту же информацию подтвердило российское Минобороны. Однако в Генштабе ВСУ и Минобороны Украины все еще утверждают, что бои за Бахмут продолжаются.

Многие сочли слова Зеленского первым подтверждением потери Бахмута Украиной. Однако корреспондент Financial Times в Киеве пишет в Twitter, что окружение украинского президента называет такую трактовку неверной. По их словам, Зеленский говорил, что Бахмут потерян в том смысле, что город полностью разрушен. ВСУ до сих пор не подтвердили факт оставления последних участков города.

Битва за Бахмут началась в августе 2022 года. По разным версиям, она унесла множество жизней с обеих сторон.

Галерея: Бахмут, Украина (март 2023 г.)

Какое значение имеет завоевание Бахмута?