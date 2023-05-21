Латвия отказала в убежище россиянину, бежавшему от армии. Почитайте его "историю"

В декабре 2021 года мужчина уехал в Турцию, где некоторое время работал, пока его не задержали за нарушение иммиграционных правил. Летом 2022 года он выехал из Турции в Грузию с целью выехать к супруге, проживающей в Латвии, и попросить здесь убежища.

PMLP отказало мужчине в убежище, констатировав, что он не представил никаких доказательств сексуального насилия над ним в Чечне, и в целом его показания противоречивы и расходятся с представленными документами.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в административный районный суд, который также отклонил заявление.

В приговоре суд сослался на заключение Службы государственной безопасности, в котором говорится, что мужчина мог умышленно исказить информацию и факты своей биографии с целью обеспечения более благоприятных условий для предоставления убежища.

Кроме того, в заключении СГБ говорится, что предоставление заявителю статуса беженца или альтернативного статуса может угрожать безопасности государства и общества, что может проявляться в причастности к преступной деятельности и связях с исламскими экстремистскими организациями.

Суд установил, что мужчина никогда не проходил срочную военную службу в России. Заявитель не указал, что он получил повестку о призыве в рамках объявленной частичной мобилизации. Кроме того, у администрации нет информации о существовании в Чечне практики заключения закулисных договоров о согласии лица на участие в боевых действиях, происходящих в Украине, против воли этих лиц.