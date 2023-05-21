Латвия отказала в убежище россиянину, бежавшему от армии. Почитайте его "историю"

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) и суд отказали в предоставлении убежища в Латвии гражданину России, заявившему, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину, говорится в опубликованном решении суда.
В июле прошлого года гражданин России въехал в Латвию самолетом из Грузии и попросил убежища. Он утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину.
В связи с угрозой возбуждения уголовного дела и тюремного заключения мужчина просил убежища в Польше, но, не дожидаясь решения, решил отправиться во Францию, где также подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ.
Пока заявитель находился в ЕС, его семья, оставшаяся в Чечне, подвергалась повышенному вниманию со стороны властей. Сестру и младшего брата мужчины несколько раз вызывали на допрос. По утверждениям мужчины, после одного из таких допросов брат не пришел домой, а матери прислали фотографию его трупа.
С 2017 по 2021 год заявитель отбывал тюремный срок во Франции за семейное насилие, а позже за кражу, хотя и не признал себя виновным.
Весной 2021 года после освобождения мужчина был депортирован из Франции в Россию, где, по его словам, подвергался допросам, пыткам и вымогательству денег, в том числе насилию сексуального характера, со стороны представителей российских, а затем и чеченских властей.
В декабре 2021 года мужчина уехал в Турцию, где некоторое время работал, пока его не задержали за нарушение иммиграционных правил. Летом 2022 года он выехал из Турции в Грузию с целью выехать к супруге, проживающей в Латвии, и попросить здесь убежища.
PMLP отказало мужчине в убежище, констатировав, что он не представил никаких доказательств сексуального насилия над ним в Чечне, и в целом его показания противоречивы и расходятся с представленными документами.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в административный районный суд, который также отклонил заявление.
В приговоре суд сослался на заключение Службы государственной безопасности, в котором говорится, что мужчина мог умышленно исказить информацию и факты своей биографии с целью обеспечения более благоприятных условий для предоставления убежища.
Кроме того, в заключении СГБ говорится, что предоставление заявителю статуса беженца или альтернативного статуса может угрожать безопасности государства и общества, что может проявляться в причастности к преступной деятельности и связях с исламскими экстремистскими организациями.
Суд установил, что мужчина никогда не проходил срочную военную службу в России. Заявитель не указал, что он получил повестку о призыве в рамках объявленной частичной мобилизации. Кроме того, у администрации нет информации о существовании в Чечне практики заключения закулисных договоров о согласии лица на участие в боевых действиях, происходящих в Украине, против воли этих лиц.
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