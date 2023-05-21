Немецкая полиция расследует возможное отравление двух политэмигранток из России

"Начато расследование", - заявил представитель берлинской полиции, подтверждая сообщение в издании Die Welt.

​На этой неделе российское издание "Агентство" сообщило, что у двух участниц встречи диссидентов из РФ в Берлине 29-30 апреля, организованной экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

У одного из участников, которого идентифицируют как журналист, недавно покинувший РФ, во время мероприятия возникли некие неназванные симптомы, и он сказал, что они могли начаться и раньше.

Одна из них - недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя издание не указало), во время мероприятия испытала неназванные симптомы. По ее словам они могли проявиться и раньше.

Журналистка обратилась в университетскую клинику Charite в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей издание указало - это директор неправительственной организации Free Russia Foundation в США Наталья Арно. После вынужденного отъезда из России женщина уже 10 лет живет в Штатах.

Наталья Арно, директор фонда "Свободная Россия" Фото: Brīvās Krievijas fonds