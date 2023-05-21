Немецкая полиция расследует возможное отравление двух политэмигранток из России

Полиция Германии сообщила о начале расследования возможного отравления российских журналистки и активистки. Они сообщили о проблемах со здоровьем после встречи диссидентов в Берлине
"Начато расследование", - заявил представитель берлинской полиции, подтверждая сообщение в издании Die Welt.
На этой неделе российское издание "Агентство" сообщило, что у двух участниц встречи диссидентов из РФ в Берлине 29-30 апреля, организованной экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.
У одного из участников, которого идентифицируют как журналист, недавно покинувший РФ, во время мероприятия возникли некие неназванные симптомы, и он сказал, что они могли начаться и раньше.
Одна из них - недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя издание не указало), во время мероприятия испытала неназванные симптомы. По ее словам они могли проявиться и раньше.
Журналистка обратилась в университетскую клинику Charite в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился российский оппозиционер Алексей Навальный.
Имя второй возможной пострадавшей издание указало - это директор неправительственной организации Free Russia Foundation в США Наталья Арно. После вынужденного отъезда из России женщина уже 10 лет живет в Штатах.
Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед тем, как отправиться в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в гостинице был вскрыт, сообщало издание.
Вернувшись в США на следующий день, она обратилась в больницу, а также в ФБР.
На этой неделе Арно рассказал о своих проблемах - "острой боли" и "онемении" - в Facebook, заявив, что первые "странные симптомы" появились еще до приезда в Прагу. Она сказала, что у нее все еще есть симптомы, но она чувствует себя лучше.
В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько отравлений против противников Кремля.
Москва отрицает, что в этом виноваты ее спецслужбы.
Европейские лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в советское время.
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