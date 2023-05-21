ВСУ: Бахмут не полностью оставлен, но он наполовину окружен с флангов

При этом он подтвердил, что город, по сути, стерт с лица земли.

По словам Череватого, Россия придает Бахмуту слишком большое символическое значение.

"Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - добавил Череватый.

О движении украинских войск на флангах написала в своем Telegram и заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага", - написала она.

"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе Самолет", - добавила Маляр.

Напомним, что в субботу, 20 мая, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что захватил Бахмут.

Глава ЧВК "Вагнер" опубликовал видео, где он со своими бойцами стоит на фоне разрушенных кварталов Бахмута. В видео Пригожин сказал, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня.

По его словам, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК "Вагнера".

В воскресенье, 21 мая, этот вопрос прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский - однако с его позицией возникла путаница.

Отвечая на вопрос о том, находится ли Бахмут в руках Украины, президент Владимир Зеленский заявил: "Я думаю, нет". Но позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров пояснил, что Зеленский отвечал на другую часть двойного вопроса и на самом деле отрицал падение Бахмута.