Женщину наказали за взятку инспектору CSDD, она просила провести экзамен на русском

В октябре прошлого года женщина дала 20 евро экзаменатору, чтобы ее муж сдал экзамен по вождению на русском языке.

Суд приговорил женщину к десяти месяцам лишения свободы, однако наказание будет условным, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Это не первое происшествие связанное с CSDD. Напомним, что в среду, 26 апреля, в Сигулде на станции техосмотра произошло ДТП, виновником которого стал человек, получивший негативную оценку технического состояния своего транспортного средства.

Мужчина был недоволен результатом техосмотра и намеренно проехал на большой скорости в обратном направлении через закрытые двери станции техосмотра и въехал в яму подъемника.

В результате происшествия временно была закрыта одна линия техосмотра. На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции.