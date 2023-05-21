Видео ⟩ Передача: в каких случаях полиция вызывает саперов?

В среду, 17 мая, прохожий оставил чемодан красного цвета у входа в торговый центр на улице Лидоню в Илгуциемсе. Большинство покупателей не обратили внимания, но Йоланте совсем не понравился подозрительный предмет в общественном месте. Она все равно зашла в магазин, чтобы купить продукты.

Другие посетители магазина уже сообщили о чемодане охраннику магазина. Сбитые с толку, люди образовали круг вокруг чемодана и думали, что делать дальше. Йоланта решила позвонить в полицию, но была несколько удивлена последующими действиями полицейских.

Прибыла муниципальная полиция, подошла к чемодану, поблагодарила нас за то, что мы поступили правильно, и спокойно подошла к чемодану, не оцепляя территорию. Мужчина поднял чемодан и открыл его.

Чемодан не содержал взрывчатых веществ и был передан в отделение полиции, как потерянное имущество. Йоланта была удивлена халатностью сотрудников полиции в обращении с подозрительным предметом.

По ее словам, район должен был быть оцеплен до прибытия специалистов по таким вопросам.