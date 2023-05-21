Видео ⟩ Передача: в каких случаях полиция вызывает саперов?

В течение двух дней в общественных местах Риги было обнаружено несколько подозрительных предметов. Большинство брошенных предметов безобидны, но в некоторых случаях беспокойство было оправдано, и полиция вызвала специалистов которые оценили опасность взрыва, сообщает Degpunktā.
В среду, 17 мая, прохожий оставил чемодан красного цвета у входа в торговый центр на улице Лидоню в Илгуциемсе. Большинство покупателей не обратили внимания, но Йоланте совсем не понравился подозрительный предмет в общественном месте. Она все равно зашла в магазин, чтобы купить продукты.
Другие посетители магазина уже сообщили о чемодане охраннику магазина. Сбитые с толку, люди образовали круг вокруг чемодана и думали, что делать дальше. Йоланта решила позвонить в полицию, но была несколько удивлена последующими действиями полицейских.
Прибыла муниципальная полиция, подошла к чемодану, поблагодарила нас за то, что мы поступили правильно, и спокойно подошла к чемодану, не оцепляя территорию. Мужчина поднял чемодан и открыл его.
Чемодан не содержал взрывчатых веществ и был передан в отделение полиции, как потерянное имущество. Йоланта была удивлена халатностью сотрудников полиции в обращении с подозрительным предметом.
По ее словам, район должен был быть оцеплен до прибытия специалистов по таким вопросам.
С другой стороны, аналогичный сценарий был и на улице Валдекю - поступил звонок о возможном взрывоопасном предмете, но на этот раз полиция прибыла во всеоружии. Район был оцеплен, несколько человек эвакуированы из соседнего дома, на помощь прибыла специально обученная собака.
Жительница соседнего дома говорит, что ничего не видела, спрашивала у полиции, что случилось, но ей не ответили.
Правоохранительные органы по-разному отреагировали на, казалось бы, похожие случаи. Представитель полиции объяснила, что на самом деле невозможно дать развернутое объяснение тому, как оперативные службы оценивают степень опасности. В данном случае тоже была веская причина, по которой вызов в Зиепниеккалнсе был воспринят более серьезно, чем в Ильгуциемсе.
"Полиция часто получает информацию от жителей о брошенных вещах, которые никому не принадлежат. Соответственно, полиция разработала алгоритмы действий в таких ситуациях. Они включают в себя рекомендации, когда необходимо привлечь экспертов на место происшествия и оцепить прилегающую территорию", - сказала представитель полиции.
Жители Зиепниеккалнса подозревают, почему полиция так серьезно отнеслась к этому вызову. Оказалось, что в соседнем доме кто-то действительно не так давно использовал взрывчатку.
"Около недели назад у нас здесь на лестничной клетке произошел взрыв! Был запах пороха. Я так испугалась", - рассказала местная жительница.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!