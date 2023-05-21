Бывшего сотрудника КГБ Страутманиса судят за подстрекательство к разглашению информации

Шмаукстелис и прокурор договорились об условном двухлетнем тюремном заключении и общественных работах. Вместе со Шмаукстелисом еще один бывший сотрудник Службы безопасности, которого Шмаукстелис якобы подстрекал к раскрытию неразглашаемых сведений, признал себя виновным и был приговорен к одному году лишения свободы условно.

Во вторник, 23 мая, Страутманис предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к раскрытию неразглашаемых сведений. Прокурор считает, что Страутманис подстрекал Шмаукстелиса к совершению преступления.

Страутманис, бывший сотрудник КГБ, в 1990-х годах стал заместителем начальника Полиции безопасности Латвии. Некоторое время он был советником министра внутренних дел Марека Сеглиньша. Позже он возглавил службу внутренней безопасности Рижского судоремонтного завода.

В последние годы Страутманис собирал информацию о мясном секторе Латвии. Это одна из причин, по которой прокурор попросил, чтобы суд проходил в закрытом режиме. Страутманис якобы получил от VID большой объем информации ограниченного доступа о нескольких мясоперерабатывающих предприятиях, а также о частных лицах. Прокурор не хочет, чтобы эти данные были обнародованы.

Также прокурор хочет защитить от огласки показания Шмаукстелиса, в которых упоминаются возможные преступления, совершенные другими лицами.

Страутманис и его адвокат также выступали за проведение судебного процесса без посторонних. После недолгих раздумий судья Байба Абеле согласилась рассматривать уголовное дело за закрытыми дверями.