Бывшего сотрудника КГБ Страутманиса судят за подстрекательство к разглашению информации

На этой неделе начался суд над бывшим сотрудником Комитета государственной безопасности (КГБ) и Полиции безопасности Латвии Андрисом Страутманисом. Он был задержан два года назад в рамках дела о шпионаже политика Яниса Адамсонса. Доказательств того, что Страутманис шпионил в пользу России, нет, поэтому ему предъявлены обвинения по другим статьям, сообщает программа LTV De Facto.
Бывший министр внутренних дел и депутат Сейма Янис Адамсонс - самая крупная фигура, судимая за шпионаж в Латвии. Он обвиняется в передаче информации российской Федеральной службе безопасности (ФСБ). Вместе с Адамсонсом обвиняется его связной Геннадий Силонов, гражданин России и бывший сотрудник КГБ Латвийской ССР.
Два других бывших сотрудника Полиции безопасности (прежнее название Службы государственной безопасности - VDD) до сих пор оставались в тени в деле Адамсонса.
Один из них - Андрис Страутманис, бывший начальник Следственного отдела КГБ Латвийской ССР, сотрудник Полиции безопасности и советник бывшего министра внутренних дел Марека Сеглиньша. Второй - Артур Шмаукстелис, бывший офицер Полиции безопасности, который также работал в муниципальной полиции и недолго был помощником депутата Адамсонса в Сейме. И Страутманис, и Шмаукстелис передавали Адамсонсу различные данные.
Следствие не доказало, что Страутманис или Шмаукстелис занимались шпионажем, то есть сознательно передавали информацию Силонову или российским спецслужбам.
"Уголовный процесс против Страутманиса продолжается по другим обвинениям. Разбирательство в отношении Шмаукстелиса завершено. Шмаукстелис признан виновным в разглашении секретной информации и в раскрытии неразглашаемых сведений. Именно эта информация была передана Адамсонсу и далее Силонову", - указал Юрис Лочмелис, прокурор по этому делу.
Шмаукстелис и прокурор договорились об условном двухлетнем тюремном заключении и общественных работах. Вместе со Шмаукстелисом еще один бывший сотрудник Службы безопасности, которого Шмаукстелис якобы подстрекал к раскрытию неразглашаемых сведений, признал себя виновным и был приговорен к одному году лишения свободы условно.
Во вторник, 23 мая, Страутманис предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве к раскрытию неразглашаемых сведений. Прокурор считает, что Страутманис подстрекал Шмаукстелиса к совершению преступления.
Страутманис, бывший сотрудник КГБ, в 1990-х годах стал заместителем начальника Полиции безопасности Латвии. Некоторое время он был советником министра внутренних дел Марека Сеглиньша. Позже он возглавил службу внутренней безопасности Рижского судоремонтного завода.
В последние годы Страутманис собирал информацию о мясном секторе Латвии. Это одна из причин, по которой прокурор попросил, чтобы суд проходил в закрытом режиме. Страутманис якобы получил от VID большой объем информации ограниченного доступа о нескольких мясоперерабатывающих предприятиях, а также о частных лицах. Прокурор не хочет, чтобы эти данные были обнародованы.
Также прокурор хочет защитить от огласки показания Шмаукстелиса, в которых упоминаются возможные преступления, совершенные другими лицами.
Страутманис и его адвокат также выступали за проведение судебного процесса без посторонних. После недолгих раздумий судья Байба Абеле согласилась рассматривать уголовное дело за закрытыми дверями.
Сам Страутманис не захотел говорить с программой De Facto об этом деле и делегировал своего адвоката.
"Вероятно, обвинению с самого начала было ясно, что никакого шпионажа в пользу России со стороны Страутманиса не было, но дело искусственно затягивалось в течение года", - сказал Ингус Страутманис, адвокат Андриса Страутманиса.
Страутманис обвиняется в подстрекательстве к раскрытию неразглашаемых сведений и незаконном хранении огнестрельного оружия.
"Что касается раскрытия неразглашаемых сведений и подстрекательства, то ничего подобного не было. Они пытаются все это выдумать, чтобы против Страутманиса всегда было какое-то уголовное преследование, но мы не можем ничего больше сказать, потому что этот суд считается закрытым", - указал адвокат.
Прокурор Лочмелис сообщил, что в обвинительном заключении против Страутманиса зафиксировано в общей сложности 10 уголовных преступлений в период 2015-2018 годов.
Страутманис также обвиняется по статье за хранение огнестрельного оружия. По словам его адвоката, однажды министр внутренних дел подарил ему пистолет за хорошую работу в Полиции безопасности. А теперь обсуждается вопрос о том, было ли оно зарегистрировано должным образом.
Программе De Facto известно, что в 1994 году Страутманис получил оружие по приказу тогдашнего министра внутренних дел Яниса Адамсонса.
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